自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

劉雨柔結婚8個月亮紅燈 球星尪驚吐實情「受不了」

劉雨柔（右）去年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母。（翻攝自臉書）劉雨柔（右）去年7月中旬與職籃明星尪胡凱翔升格為父母。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年7月才帶球結婚的女星劉雨柔，與球星老公胡凱翔升格新手爸媽，在女兒誕生後看似一家三口幸福圓滿，近日卻傳出胡凱翔酒後向友人吐露「想離婚」念頭。

《鏡週刊》引述知情人士爆料，胡凱翔近日和友人喝酒時忍不住大吐苦水，無奈劉雨柔婚後太過強勢，更脫口說出：「真的受不了。」透露和劉雨柔在育兒觀念上頻頻起衝突，這些日子以來讓他心力交瘁，才說出洩氣話。

報導指出，胡凱翔私下形容這段不到1年婚姻岌岌可危，像極了「壓力鍋」隨時可能爆開。

回顧本月14日浪漫西洋情人節，劉雨柔一反常態未放閃，反而PO出低氣壓「黑底白字」文，感嘆已做出「不委屈求全」的決定，引發網友瘋猜她的婚姻是否亮紅燈。

劉雨柔當時透露自己在過年前夕做出了一個決定，強調：「不要覺得理所當然，不是誰都有下一次機會。放下一點都不困難，只要失望累積得夠多。」加上她在Threads上轉發抨擊「爸爸為什麼要幫忙帶小孩」的言論，嗆那些只想喝酒、滑手機的父親「自己滾出去，少在那礙眼」，更讓外界猜疑她是否對丈夫胡凱翔表達不滿。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中