劉雨柔結婚8個月亮紅燈 球星尪驚吐實情「受不了」

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年7月才帶球結婚的女星劉雨柔，與球星老公胡凱翔升格新手爸媽，在女兒誕生後看似一家三口幸福圓滿，近日卻傳出胡凱翔酒後向友人吐露「想離婚」念頭。

《鏡週刊》引述知情人士爆料，胡凱翔近日和友人喝酒時忍不住大吐苦水，無奈劉雨柔婚後太過強勢，更脫口說出：「真的受不了。」透露和劉雨柔在育兒觀念上頻頻起衝突，這些日子以來讓他心力交瘁，才說出洩氣話。

報導指出，胡凱翔私下形容這段不到1年婚姻岌岌可危，像極了「壓力鍋」隨時可能爆開。

回顧本月14日浪漫西洋情人節，劉雨柔一反常態未放閃，反而PO出低氣壓「黑底白字」文，感嘆已做出「不委屈求全」的決定，引發網友瘋猜她的婚姻是否亮紅燈。

劉雨柔當時透露自己在過年前夕做出了一個決定，強調：「不要覺得理所當然，不是誰都有下一次機會。放下一點都不困難，只要失望累積得夠多。」加上她在Threads上轉發抨擊「爸爸為什麼要幫忙帶小孩」的言論，嗆那些只想喝酒、滑手機的父親「自己滾出去，少在那礙眼」，更讓外界猜疑她是否對丈夫胡凱翔表達不滿。

