《我的歌聲裡》曲婉婷消失12年！母貪汙15億被拖累 復出1天慘遭封殺

〔記者邱奕欽／台北報導〕42歲中國創作女歌手曲婉婷12年來未出現在螢光幕，不過她近日悄悄開設抖音帳號，試圖重返大眾視野，卻因母親涉貪汙舊案再掀怒火，帳號上線僅短短1天便遭清空封殺，復出之路再度受阻。

曲婉婷（左）因母親張明傑涉及貪汙，自此銷聲匿跡12年。（翻攝自微博）

曲婉婷2012年憑自創曲《我的歌聲裡》走紅華語樂壇，不過她曾任哈爾濱市發改委副主任的母親張明傑，2014年因涉嫌受賄與濫用職權被捕，造成公共財產損失人民幣3.5億（約15億台幣），2021年11月被判無期徒刑、剝奪政治權利終身並沒收全部財產，曲婉婷也因此遭外界質疑，過往在加拿大的留學與生活費來源，輿論陰影始終未散。

曾多次來台的曲婉婷，2014年憑藉《愛的海洋》入圍第25屆金曲獎最佳單曲製作人獎。（本報資料照）

12年未見，曲婉婷近日以「原創音樂人」身分開設抖音新帳號，自彈自唱並公開新曲《River》，此舉被解讀為試水溫重返市場。然而，曲婉婷這段影片曝光後隨即湧入負評，不僅有人嘲諷「回哈爾濱開演唱會！」更有人戲稱要她改唱《鐵窗淚》，曲婉婷見狀雖一度限制留言，不過帳號最終仍遭平台封殺，復出恐怕遙遙無期。

