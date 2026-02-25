26歲創作歌手轉行AV女優！改名七瀨温出道「看清真正的自己」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本AV界再添震撼彈！來自大阪的創作女歌手「温」親筆寫下手寫信，宣布改名「七瀨温」正式進軍成人界。從創作歌手的「温」跨界到AV女優的「七瀨温」，巨大轉折立刻在社群掀起討論，而她也在信中感性告白，「終於能正視並看清自己真正在內心所追求的樣子！」

日本創作歌手「温」宣布改名「七瀨温」進軍AV界。（組合照，翻攝自X）

七瀨温坦言這並非一時衝動，而是長時間自我探索後的選擇，她表示從10幾歲開始就持續尋找真實的自己，如今終於鼓起勇氣面對內心渴望的方向，「看清自己真正在內心所追求的樣子！」她在信中也強調，「我不是抱著半吊子的心態來到這裡，我是認真且真誠地面對『情色』這種表現形式。」並將情色視為生活與藝術的延伸，透露自己已在相關領域學習準備，希望藉此拓展可能性，也坦承已做好面對外界質疑的覺悟。

請繼續往下閱讀...

知名片商SOD於23日更以「重大發表」為題，介紹這位創作歌手出身的AV新人，並宣布將於3月3日正式出道。七瀨温首部作品主打「透明美感」，不同於多數作品強調火辣性感，封面以神祕黑長髮與清淡妝容搭配吉他造型，營造濃厚文藝氣息。自歌曲創作跨界到成人產業，七瀨温以手寫信公開心境轉折受到矚目外，反差的專業形象也成為外界熱議的焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法