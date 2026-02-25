百億千金爆婚變？穆熙妍結婚12年揭近況 鬆口吐實「已過自證階段」

〔記者邱奕欽／台北報導〕穆熙妍不僅身兼主持人、作家、演員等多重身分，更是身家百億的台灣太陽能大廠千金，不過近日卻遭外界揣測與結婚12年的丈夫史天威關係生變。面對各方關心，穆熙妍昨（24日）於IG發聲感慨「我已經過了自證的階段...」語氣淡定卻耐人尋味，不免引發外界聯想。

穆熙妍近日遭外界揣測與結婚12年的丈夫史天威關係生變。（資料照，記者胡舜翔攝）

穆熙妍2014年結婚後一向低調，與丈夫史天威更是鮮少公開放閃，身為兩性作家的她過去曾談及婚姻觀，坦言若婚姻走到分居或離婚，「只是生活形式的改變」，並強調離婚不代表失敗、結婚就一定幸福。不僅如此，穆熙妍也直言年輕時曾在感情中尋求安全感，如今更明白激情並非長久關鍵，更悟出「懂比愛更重要」的真理，態度理性務實。

針對婚變傳言，穆熙妍雖未正面予以回應，不過卻有感而發剖白心跡，「開工第一天，不知道大家的心情如何，也謝謝大家關心。我已經過了自證的階段，改變別人很難，也沒必要，向內求更簡單。與其糾結和別人是什麼關係，我覺得更重要的是知道自己要什麼，自己是誰。」雖未明說是否回應婚姻狀況，但不少網友將其解讀為是她在對外界近期的揣測給予回應。

