不只被推舉選北市長！賈永婕再被拱「出來選總統」深夜3字直球表態

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」，行動力十足被網友形容是「民主戰鬥機」。然而，針對被許多人力拱出來選總統，賈永婕今（25日）凌晨也直球發聲回應給答案。

賈永婕針對被力拱「出來選總統」予以回應。（資料照，記者王文麟攝）

賈永婕先前不僅促成美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）以赤手登頂台北101成功，更因此讓台灣一舉躍上國際版面，連帶人氣、聲勢瞬間大漲。當時，就有許多人推舉她出來選台北市長，不過賈永婕對此則回應「絕對、絕對、絕對不可能參加台北市長的選舉，真的很謝謝各位。」

請繼續往下閱讀...

爾後，賈永婕連日再因親自造訪「林宅血案」現址義光教會、研讀人權書籍，大年初五又現身中正紀念堂參觀常設展「自由花蕊」，並在留言板下公開聲援香港與壹傳媒創辦人黎智英，行動力十足。面對賈永婕近期的種種行徑，絕大多數民眾、名人皆公開發聲給予肯定，認為她願意走訪現場了解歷史及真相，也因此被大票網友形容是「民主戰鬥機」。

隨著力拱「選台北市長」無望，部分網友轉而向賈永婕高喊「出來選總統」，直球表示「你如果要繼續不務正業，不好好當你的101董事長，就給我出來選總統！」面對外界的力挺及期盼，賈永婕今凌晨也親上火線回應，僅以「你冷靜」3個字低調表態婉拒。

