自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不只被推舉選北市長！賈永婕再被拱「出來選總統」深夜3字直球表態

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」，行動力十足被網友形容是「民主戰鬥機」。然而，針對被許多人力拱出來選總統，賈永婕今（25日）凌晨也直球發聲回應給答案。

賈永婕針對被力拱「出來選總統」予以回應。（資料照，記者王文麟攝）賈永婕針對被力拱「出來選總統」予以回應。（資料照，記者王文麟攝）

賈永婕先前不僅促成美國攀岩好手霍諾德（Alex Honnold）以赤手登頂台北101成功，更因此讓台灣一舉躍上國際版面，連帶人氣、聲勢瞬間大漲。當時，就有許多人推舉她出來選台北市長，不過賈永婕對此則回應「絕對、絕對、絕對不可能參加台北市長的選舉，真的很謝謝各位。」

爾後，賈永婕連日再因親自造訪「林宅血案」現址義光教會、研讀人權書籍，大年初五又現身中正紀念堂參觀常設展「自由花蕊」，並在留言板下公開聲援香港與壹傳媒創辦人黎智英，行動力十足。面對賈永婕近期的種種行徑，絕大多數民眾、名人皆公開發聲給予肯定，認為她願意走訪現場了解歷史及真相，也因此被大票網友形容是「民主戰鬥機」。

隨著力拱「選台北市長」無望，部分網友轉而向賈永婕高喊「出來選總統」，直球表示「你如果要繼續不務正業，不好好當你的101董事長，就給我出來選總統！」面對外界的力挺及期盼，賈永婕今凌晨也親上火線回應，僅以「你冷靜」3個字低調表態婉拒。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中