導演驚喊「像挖到黃金」！《哈姆奈特》強勢問鼎奧斯卡8項大獎

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡得主趙婷編劇並執導、金獎名導史蒂芬史匹柏與山姆曼德斯聯手監製的電影《哈姆奈特》，以詩意筆觸描繪一段關於愛與失落的深刻故事，並追溯莎士比亞經典名作《哈姆雷特》的靈感源頭，強勢問鼎奧斯卡最佳影片、導演等8項大獎。

該片改編自瑪姬歐法洛同名小說，從家庭與死亡的視角切入，探索創作如何在苦難中誕生，為生命的無常賦予意義。導演趙婷形容這部作品讓她無比著迷：「這個故事探討了死亡、人生的無常和悲傷，以及創作和想像是如何為我們生命中不可避免的苦難賦予意義，這一切都讓我感到非常興奮。」她更直言，當接觸到這樣的文本時，「就像是挖到黃金一樣。」

導演趙婷（左起）和保羅麥斯卡、潔西伯克利合作《哈姆奈特》。（UIP提供）

在片中飾演靈魂人物艾格妮絲的潔西伯克利角逐今年奧斯卡影后，呼聲極高，她對原著與角色同樣抱持高度熱情。她回憶，首次翻閱小說時便一口氣讀完，完全沉浸在歐法洛所構築的世界之中，深深被艾格妮絲吸引。當她讀到電影劇本時，更是感動落淚。

潔西表示「我當時就在想，這就是我一直在尋找的女人。她無拘無束、自由奔放，擁有深刻的好奇心，她的個性就像裸麥威士忌般濃烈，既淘氣又充滿渴望，而且擁有一個美麗的靈魂。我真的超愛她，她就像是那種會讓我希望立刻成為閨蜜的女生。」

為了更立體地塑造艾格妮絲，潔西與趙婷展開長時間、密切而深入的交流。兩人彼此分享歌曲、文字與影像片段，從各種感官與情緒層面拼貼出角色的多重樣貌，「和趙婷合作真的改變了我的人生，她真的是一位擁有敏銳直覺和好奇心的導演，同時也擁有深刻的人性。」

潔西伯克利有望憑《哈姆奈特》在奧斯卡封后。（UIP提供）

潔西透露趙婷邀請她使用一種全新的演出方式，並且從第一天起就鼓勵一同密切合作，「我們也一起進行創作，這真的是一份珍貴的禮物，我從來沒有在拍攝一部電影或電視作品的時候，擁有過這麼有深度和充滿層次的姊妹情誼和合作關係。她身上好像流淌著源源不絕的詩意。」

另一方面，飾演莎士比亞的保羅麥斯卡則面臨詮釋文學巨擘的艱鉅挑戰。如何為被後世神化的莎士比亞注入真實血肉，是他反覆思索的課題。「數百年來，莎士比亞已經成為我們高高供奉在神壇上的傳奇人物，他的內心必然也曾歷經各種複雜的衝動與掙扎，才能寫出那些經典文學作品。」

保羅表示：「我必須做的就是把這個角色變成屬於我的角色。我當然要忠於史實，但是我最應該專注的核心還是他的作品。我們真正知道的唯一事實，就是他寫在紙上的文字，那一切就是他的生活經驗。如果你深入挖掘某些獨白的涵義，就能找到他是什麼樣的人的根源，那也是我完全投注心力的重點。」

潔西也對這位對手戲演員給予高度讚賞：「他是一個溫柔敏感、氣場強大的男人。我們作為演員之間的信任，讓我們得以徹底褪去外殼，把彼此的心都交給對方。」《哈姆奈特》明天（26日）在台上映。

