自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

導演驚喊「像挖到黃金」！《哈姆奈特》強勢問鼎奧斯卡8項大獎

〔記者許世穎／綜合報導〕由奧斯卡得主趙婷編劇並執導、金獎名導史蒂芬史匹柏與山姆曼德斯聯手監製的電影《哈姆奈特》，以詩意筆觸描繪一段關於愛與失落的深刻故事，並追溯莎士比亞經典名作《哈姆雷特》的靈感源頭，強勢問鼎奧斯卡最佳影片、導演等8項大獎。

該片改編自瑪姬歐法洛同名小說，從家庭與死亡的視角切入，探索創作如何在苦難中誕生，為生命的無常賦予意義。導演趙婷形容這部作品讓她無比著迷：「這個故事探討了死亡、人生的無常和悲傷，以及創作和想像是如何為我們生命中不可避免的苦難賦予意義，這一切都讓我感到非常興奮。」她更直言，當接觸到這樣的文本時，「就像是挖到黃金一樣。」

導演趙婷（左起）和保羅麥斯卡、潔西伯克利合作《哈姆奈特》。（UIP提供）導演趙婷（左起）和保羅麥斯卡、潔西伯克利合作《哈姆奈特》。（UIP提供）

在片中飾演靈魂人物艾格妮絲的潔西伯克利角逐今年奧斯卡影后，呼聲極高，她對原著與角色同樣抱持高度熱情。她回憶，首次翻閱小說時便一口氣讀完，完全沉浸在歐法洛所構築的世界之中，深深被艾格妮絲吸引。當她讀到電影劇本時，更是感動落淚。

潔西表示「我當時就在想，這就是我一直在尋找的女人。她無拘無束、自由奔放，擁有深刻的好奇心，她的個性就像裸麥威士忌般濃烈，既淘氣又充滿渴望，而且擁有一個美麗的靈魂。我真的超愛她，她就像是那種會讓我希望立刻成為閨蜜的女生。」

為了更立體地塑造艾格妮絲，潔西與趙婷展開長時間、密切而深入的交流。兩人彼此分享歌曲、文字與影像片段，從各種感官與情緒層面拼貼出角色的多重樣貌，「和趙婷合作真的改變了我的人生，她真的是一位擁有敏銳直覺和好奇心的導演，同時也擁有深刻的人性。」

潔西伯克利有望憑《哈姆奈特》在奧斯卡封后。（UIP提供）潔西伯克利有望憑《哈姆奈特》在奧斯卡封后。（UIP提供）

潔西透露趙婷邀請她使用一種全新的演出方式，並且從第一天起就鼓勵一同密切合作，「我們也一起進行創作，這真的是一份珍貴的禮物，我從來沒有在拍攝一部電影或電視作品的時候，擁有過這麼有深度和充滿層次的姊妹情誼和合作關係。她身上好像流淌著源源不絕的詩意。」

另一方面，飾演莎士比亞的保羅麥斯卡則面臨詮釋文學巨擘的艱鉅挑戰。如何為被後世神化的莎士比亞注入真實血肉，是他反覆思索的課題。「數百年來，莎士比亞已經成為我們高高供奉在神壇上的傳奇人物，他的內心必然也曾歷經各種複雜的衝動與掙扎，才能寫出那些經典文學作品。」

保羅表示：「我必須做的就是把這個角色變成屬於我的角色。我當然要忠於史實，但是我最應該專注的核心還是他的作品。我們真正知道的唯一事實，就是他寫在紙上的文字，那一切就是他的生活經驗。如果你深入挖掘某些獨白的涵義，就能找到他是什麼樣的人的根源，那也是我完全投注心力的重點。」

潔西也對這位對手戲演員給予高度讚賞：「他是一個溫柔敏感、氣場強大的男人。我們作為演員之間的信任，讓我們得以徹底褪去外殼，把彼此的心都交給對方。」《哈姆奈特》明天（26日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中