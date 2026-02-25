自由電子報
娛樂 電影

挑戰恐怖片極限尺度！《墓乃伊》皮膚指甲扭曲變形 駭人模樣曝光

〔記者許世穎／綜合報導〕全新恐怖新作《李克寧 墓乃伊》昨發布正式預告，揭露駭人景象，傑克雷諾在片中帶著家人移居埃及，沒想到女兒失蹤8年後突然現身，卻成為「活著的木乃伊」：全身被詭異咒文包覆，指甲與皮膚扭曲變形，外貌早已不成人樣，更為這個脆弱的家庭關係帶來毀滅性衝擊。

《李克寧 墓乃伊》正式預告揭露駭人景象。（華納兄弟提供）《李克寧 墓乃伊》正式預告揭露駭人景象。（華納兄弟提供）

該片由「鬼王」溫子仁、「恐怖片大廠」布倫屋聯手監製，名導李克寧自編自導，李克寧繼成功重啟《鬼玩人：復活》並創下票房紀錄之後，將目光轉向影壇最具標誌性的恐怖題材之一，帶來這部大膽而曲折的全新力作，開創出「活的木乃伊成為家人」的超瘋狂創意，更尖銳地挑戰家人親情的極限。

《李克寧 墓乃伊》正式海報。（華納兄弟提供）《李克寧 墓乃伊》正式海報。（華納兄弟提供）

電影由傑克雷諾、蕾雅柯絲塔、梅卡拉美維、娜塔莉格雷斯與維若妮卡法肯主演，電影跳脫傳統恐怖片框架，一改木乃伊一向為乾屍的設定，在大銀幕帶來「活的木乃伊」全新形象，更帶入家庭親情的情感拉扯，以及全新恐怖題材的極限尺度，絕對是恐怖片影迷必須在大銀幕親睹的年度大片。《李克寧 墓乃伊》將於4月在台上映。

《李克寧 墓乃伊》最新預告：

