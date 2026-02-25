自由電子報
娛樂 最新消息

《星期三》第3季正式開拍！薇諾娜瑞德、伊娃葛林夢幻陣容助陣

〔記者許世穎／綜合報導〕Netflix昨宣布熱門影集《星期三》第3季目前已於愛爾蘭都柏林附近正式開拍，同時公布包括薇諾娜瑞德、克里斯薩蘭登、諾亞泰勒、奧斯卡摩根、肯尼迪莫耶等人將加入演出。

Netflix《星期三》第3季正式開拍。（Netflix提供）Netflix《星期三》第3季正式開拍。（Netflix提供）

該影集靈感來自《阿達一族》，一推出就造成觀看熱潮，更成為Netflix有史以來觀看次數排名第一的影集。除了幾位新演員，原班人馬珍娜奧蒂嘉、凱薩琳麗塔瓊絲也一同回歸，還有先前公布的伊娃葛林，將飾演魔帝女的姊妹奧菲莉亞。

身兼監製與導演的提姆波頓表示：「我非常興奮能回歸第3季，也很開心能與所有原班人馬再度合作。還有幾位我親愛的朋友與過往合作夥伴加入，薇諾娜、伊娃、克里斯、諾亞……讓這一季更加特別。我真的感到非常幸運。」

薇諾娜瑞德（左起）、諾亞泰勒、克里斯薩蘭登、肯尼迪莫耶、奧斯卡摩根加入Netflix《星期三》第3季。（Netflix提供）薇諾娜瑞德（左起）、諾亞泰勒、克里斯薩蘭登、肯尼迪莫耶、奧斯卡摩根加入Netflix《星期三》第3季。（Netflix提供）

創作者、節目統籌與編劇阿弗雷德高夫和邁爾斯米勒表示：「隨著第3季正式開拍，我們懷著黑暗的喜悅再次敞開奈落學院的大門。感謝我們無堅不摧的演員與工作團隊持續為黑暗與陰鬱奉獻，也感謝粉絲們的耐心與熱烈的討論，你們扭曲的理論甚至激發了惡夢。本季將迎來新學生、新老師，並挖掘一些塵封已久的阿達家族祕密。別說我們沒有警告過你。」更多《星期三》第3季的細節將於日後公布。

