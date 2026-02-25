自由電子報
娛樂 日韓

《超時空要塞》名導拍手機異世界！《迷宮的栞》掀Z世代焦慮

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本動畫名導河森正治曾以《超時空要塞》系列封神，他正式推出生涯第一部動畫長片《迷宮的栞》，這回依舊祭出招牌三元素「歌曲、科幻、微妙情感關係」，把舞台搬進「智慧型手機虛擬世界」，玩出超貼近Z世代的異世界青春寓言。

主角聲優找來日本話題女團「ATARASHII GAKKO! 新學校領袖!」主唱Suzuka，一人分飾兩角，還親唱主題曲《Sailor, Sail On》，堪稱動畫界的大膽跨界。

《迷宮的栞》「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka分飾兩角包含虛擬少女SHIORI。（貳貳喜喜提供）《迷宮的栞》「ATARASHII GAKKO!」（新學校領袖!）主唱Suzuka分飾兩角包含虛擬少女SHIORI。（貳貳喜喜提供）

在《迷宮的栞》中，Suzuka不只為女主角「栞」獻聲，同時配音從手機世界逃出的神祕少女「SHIORI」。

第一次當聲優就直接雙角色挑戰，Suzuka坦言壓力爆表：「我刻意去找聲音的內向與外放感。SHIORI比較像舞台上的我，栞則更含蓄，需要慢慢摸索。」

除了Suzuka，本片的聲優陣容堪稱豪華到爆。從《咒術迴戰》、《鬼滅之刃》、《進擊的巨人》到各大動畫名角聲優集體客串，一字排開像動漫盛典。許多粉絲已經預告二刷重點不是劇情，是「猜聲音」。

《迷宮的栞》是經典神作《超時空要塞》系列創作者河森正治首部動畫。（貳貳喜喜提供）《迷宮的栞》是經典神作《超時空要塞》系列創作者河森正治首部動畫。（貳貳喜喜提供）

《迷宮的栞》故事講述高中女生栞，一心想在社群媒體爆紅。某天手機裂開，發生離奇事件，來自手機世界的數位分身「SHIORI」跑到現實，頂替了她的人生。

真正的栞反而被困在手機裡的虛擬迷宮，只能在神祕兔子人小森的帶領下，一層層穿越數位世界，找回屬於自己的位置。

導演河森正治一向擅長把娛樂包裝成哲學命題。這次把舞台搬到智慧型手機內部世界，直接對準現代人的焦慮；《迷宮的栞》2月26日全台上映，戲院將推出日文原版A3海報特典，購票即送，數量有限。

