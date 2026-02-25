NCT宇宙開副本！JENO、渽民雙人出道玩很大

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓團NCT宇宙又開新副本！「雙主角」JENO、渽民組新分隊NCT JNJM出道，首張迷你專輯《BOTH SIDES》同步數位上架；兩人從練習生一路合作超過10年，默契滿分，這回更升級成雙人限定組合。

專輯名稱《BOTH SIDES》象徵一冷一熱、一柔一剛，JENO、渽民各自風格鮮明，卻在對比中產生加乘效果。渽民形容這次作品同時具備可愛與性感、優雅與從容，每個細節都藏著設計。

NCT JNJM首張迷你專輯《BOTH SIDES》宣傳照。（SM Entertainment提供）

JENO則把重心放在視覺與聲音的細節處理，為精準呈現歌曲氛圍，錄音時特別琢磨歌聲與饒舌的層次。渽民則坦言，小分隊責任比重變高，時間與體力管理都得更精準。

同名主打歌走嘻哈舞曲路線，一開場用旁白打破預期，副歌更丟出自信宣言：「不論你看向哪一邊，都是你的風格。」舞台設計融合嘻哈律動與俏皮手勢，強調兩人截然不同的魅力與專屬化學反應。不是誰站C位的問題，而是兩面都成立。

有趣的是，JENO透露，NCT成員們看到成品都相當驚訝，辰樂對專輯方向出乎意料的反應讓他印象深刻。渽民也說，大家原本以為他們會走更強烈的曲風，結果卻是更有層次的呈現。

在專輯問候影片裡，渽民被問到最能展現兩人差異的關鍵，秒答：「Face。」專輯影像刻意強調兩人五官與氣質的不同風格，一個冷冽、一個溫柔。活動超過10年，他們知道對方什麼角度最帥，也會為彼此提出概念建議。

可愛的是，聊到一起拍攝短篇影集《WIND UP》時，兩人還坦言有被對方帥到的瞬間，讓粉絲聽了忍不住露出姨母笑。

