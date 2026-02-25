自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

TIDF女導演比例翻倍！153國參戰 報名創新高

〔記者鍾志均／台北報導〕第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至10日登場，昨（24日）公布競賽入圍名單，揭曉「台灣競賽」、「亞洲視野競賽」、「國際競賽」以及跨單元「再見真實獎」，今年共徵得2617件作品，來自153個國家與地區，創下歷史新高。

今年台灣競賽共有246件報名，最終選出15部入圍作品，而其中最讓人驚豔的是：「女性導演比例幾乎是男性的兩倍。」

《顏色截取樣本》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）《顏色截取樣本》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

從探討色彩與政治象徵的《顏色擷取樣本.mov》，到翻閱客家女性歷史的《滿妹》；從記錄追尋自由的《曦曦》，到緩慢告別摯親的《吹得到海風的地方》，創作者把鏡頭對準家庭、族群、記憶與情感傷痕，讓紀錄片不再只是「旁觀」，而是深度參與。

不少入圍作品走「長時間陪伴」路線，像是拍了10年的《烤火房的一些夢》，走進泰雅族家庭，紀錄文化如何在現代找回根；《傳奇女伶 高菊花》拼貼白色恐怖家屬的人生軌跡；《離開即景》用視訊對話拆解父子難以說出口的傷痕；《侯硐奇譚》更從退休礦工口中的神鬼故事，揭開礦業勞動史與職災陰影。

《月亮上的業餘者》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）《月亮上的業餘者》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

除了題材強烈，形式也全面實驗。有用9.5mm膠卷拍成電影情書的《月亮上的業餘者》；有疫情下跨國書信對話的《蒸發書簡》；有讓布農族神話與自然聲景交織的《骨恆久於羽》；還有在殯儀館場景中談「無名者」的《水火山》。

「亞洲視野」單元橫跨台灣、香港、日本、南韓、印度、泰國、柬埔寨、伊朗、阿富汗等地，共15部入圍作品。主軸是草根與個人視角，但議題強度毫不溫和。

國際競賽則更有烏俄戰爭、阿富汗局勢、加薩前線等相關題材的紀錄片入圍，包括《我只是個士兵》、《暫時的日常》、《喀布爾，信仰之間》、《與哈桑在加薩》等。

《櫻桃號》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）《櫻桃號》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

入圍名單中不乏熟面孔，包括趙德胤新作《櫻桃號》、泰國導演敦斯卡．彭西迪佛拉高的《被掩蓋的依善》，以及關注認同與歷史的多部跨國作品。

跨單元「再見真實獎」則選入18部華語作品，香港作品《Compact Disc》與《記憶座標》皆以影像追問記憶創傷與時代斷裂。

本屆TIDF將在國家電影及視聽文化中心、光點華山、C-LAB等場地舉行，近140部海內外紀錄片輪番上陣。除了放映與座談，還有講述表演與聆聽會等延伸活動。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中