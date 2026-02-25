TIDF女導演比例翻倍！153國參戰 報名創新高

〔記者鍾志均／台北報導〕第15屆台灣國際紀錄片影展（TIDF）將於5月1日至10日登場，昨（24日）公布競賽入圍名單，揭曉「台灣競賽」、「亞洲視野競賽」、「國際競賽」以及跨單元「再見真實獎」，今年共徵得2617件作品，來自153個國家與地區，創下歷史新高。

今年台灣競賽共有246件報名，最終選出15部入圍作品，而其中最讓人驚豔的是：「女性導演比例幾乎是男性的兩倍。」

請繼續往下閱讀...

《顏色截取樣本》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

從探討色彩與政治象徵的《顏色擷取樣本.mov》，到翻閱客家女性歷史的《滿妹》；從記錄追尋自由的《曦曦》，到緩慢告別摯親的《吹得到海風的地方》，創作者把鏡頭對準家庭、族群、記憶與情感傷痕，讓紀錄片不再只是「旁觀」，而是深度參與。

不少入圍作品走「長時間陪伴」路線，像是拍了10年的《烤火房的一些夢》，走進泰雅族家庭，紀錄文化如何在現代找回根；《傳奇女伶 高菊花》拼貼白色恐怖家屬的人生軌跡；《離開即景》用視訊對話拆解父子難以說出口的傷痕；《侯硐奇譚》更從退休礦工口中的神鬼故事，揭開礦業勞動史與職災陰影。

《月亮上的業餘者》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

除了題材強烈，形式也全面實驗。有用9.5mm膠卷拍成電影情書的《月亮上的業餘者》；有疫情下跨國書信對話的《蒸發書簡》；有讓布農族神話與自然聲景交織的《骨恆久於羽》；還有在殯儀館場景中談「無名者」的《水火山》。

「亞洲視野」單元橫跨台灣、香港、日本、南韓、印度、泰國、柬埔寨、伊朗、阿富汗等地，共15部入圍作品。主軸是草根與個人視角，但議題強度毫不溫和。

國際競賽則更有烏俄戰爭、阿富汗局勢、加薩前線等相關題材的紀錄片入圍，包括《我只是個士兵》、《暫時的日常》、《喀布爾，信仰之間》、《與哈桑在加薩》等。

《櫻桃號》。（台灣國際紀錄片影展（TIDF）提供）

入圍名單中不乏熟面孔，包括趙德胤新作《櫻桃號》、泰國導演敦斯卡．彭西迪佛拉高的《被掩蓋的依善》，以及關注認同與歷史的多部跨國作品。

跨單元「再見真實獎」則選入18部華語作品，香港作品《Compact Disc》與《記憶座標》皆以影像追問記憶創傷與時代斷裂。

本屆TIDF將在國家電影及視聽文化中心、光點華山、C-LAB等場地舉行，近140部海內外紀錄片輪番上陣。除了放映與座談，還有講述表演與聆聽會等延伸活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法