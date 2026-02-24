台灣拍英語驚悚片！《金叉子》玩肉體恐怖 野心衝歐美

紅杉娛樂總經理賴宇同（左）、前景娛樂創辦人黃茂昌。（紅杉娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕柏林影展歐洲電影市場（EFM）丟出震撼彈，台灣公司要拍英語心理驚悚片，而且野心不小。

國際權威影視媒體《Screen》報導指出，台灣紅杉娛樂將攜手前景娛樂，推出台美合製英語電影《The Golden Fork》（暫譯《金叉子》），關鍵字包括「肉體恐怖、階級諷刺、高概念心理驚悚」，玩得又兇又猛。

外媒形容，《The Golden Fork》融合階級寓言與身體變異元素，試圖用類型娛樂的方式，談「權力如何被吸收、複製與消費」。

故事主角是一名華裔女性莉拉（Lila），某天意外獲得一支被詛咒的金色叉子，它能實現願望，然而代價未知；導演形容：「這支叉子不只是武器，它是一種把慾望轉化為行動的機制。」

本片由紅杉娛樂總經理賴宇同首度執導原創長片，視覺將結合高端餐飲美學與血肉衝擊畫面，優雅與恐怖並行。

賴宇同早年受金融訓練，後赴UCLA Extension與北藝大進修電影，過去監製作品包括熱門影集與校園愛情電影，這次卻選擇用英語心理驚悚片進軍歐美市場。

更關鍵的是，曾推動作品進軍坎城、威尼斯、柏林影展的前景娛樂創辦人黃茂昌正式加入，負責國際融資與歐洲合製架構。過去黃茂昌參與的作品在國際影展屢獲肯定，等於替《The Golden Fork》打開歐洲門戶。

