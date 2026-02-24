自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

台灣拍英語驚悚片！《金叉子》玩肉體恐怖 野心衝歐美

紅杉娛樂總經理賴宇同（左）、前景娛樂創辦人黃茂昌。（紅杉娛樂提供）紅杉娛樂總經理賴宇同（左）、前景娛樂創辦人黃茂昌。（紅杉娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕柏林影展歐洲電影市場（EFM）丟出震撼彈，台灣公司要拍英語心理驚悚片，而且野心不小。

國際權威影視媒體《Screen》報導指出，台灣紅杉娛樂將攜手前景娛樂，推出台美合製英語電影《The Golden Fork》（暫譯《金叉子》），關鍵字包括「肉體恐怖、階級諷刺、高概念心理驚悚」，玩得又兇又猛。

外媒形容，《The Golden Fork》融合階級寓言與身體變異元素，試圖用類型娛樂的方式，談「權力如何被吸收、複製與消費」。

故事主角是一名華裔女性莉拉（Lila），某天意外獲得一支被詛咒的金色叉子，它能實現願望，然而代價未知；導演形容：「這支叉子不只是武器，它是一種把慾望轉化為行動的機制。」

本片由紅杉娛樂總經理賴宇同首度執導原創長片，視覺將結合高端餐飲美學與血肉衝擊畫面，優雅與恐怖並行。

賴宇同早年受金融訓練，後赴UCLA Extension與北藝大進修電影，過去監製作品包括熱門影集與校園愛情電影，這次卻選擇用英語心理驚悚片進軍歐美市場。

更關鍵的是，曾推動作品進軍坎城、威尼斯、柏林影展的前景娛樂創辦人黃茂昌正式加入，負責國際融資與歐洲合製架構。過去黃茂昌參與的作品在國際影展屢獲肯定，等於替《The Golden Fork》打開歐洲門戶。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中