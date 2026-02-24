和蘇志燮、BTS當鄰居！ 金泰希轉手豪宅7年獲利85億元

金泰希是韓國演藝圈著名的「房地產富婆」。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在韓國演藝圈享有「房地產富婆」美名的金泰希，今年1月衰捲送給親姊姊金熙媛的68坪高級豪宅遭查封新聞，雖然後來證實是因為其姊金熙媛長期居住在美國，未按時繳納健康保險費才遭到健保局短暫查封，和金泰希全然無關。不過，今天最新傳出的消息卻是她以127.7億韓元出售了位於首爾龍山區的超豪華住宅「漢南山莊」，短短7年半，轉手獲利約85億韓元（約1.85億台幣），翻了整整3倍有餘。讓不少羨慕，RAIN的愛妻真的很會理財！

根據韓國經濟電視台24日報導，金泰希去年11月以127.7億韓元（約2.77億台幣）的價格，出售這處位於首爾龍山區的「漢南山莊」70坪房產，回溯2018年8月她才以42.3億韓元現金購入，漲幅十分驚人。

媒體分析該處房產「含金量」翻漲的主因，除了地段夠好，住戶們的背景也是讓房產節節高升的增值考量點，「漢南山莊」不僅是財閥家族、政商界名流和娛樂界人士的聚集地，知名如防彈少年團成員RM和Jimin，以及演員蘇志燮，也都住在這兒！

金泰希出售的漢南洞房產，裡頭住戶驚見演員蘇志燮。（翻攝自IG）

金泰希出售的漢南洞房產，裡頭住戶也包含了Jimin。（翻攝自網路）

