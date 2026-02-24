星二代爸爸反差萌 王若琳幽默遺傳自「獨角獸」

星二代王若琳幽默遺傳自「獨角獸」。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕金曲製作人王治平曾為無數天王天后打造經典神曲，在樂壇地位舉足輕重。不過比起「金曲推手」身分，近年不少網友更熟悉他的另一個稱號「王若琳的爸爸」。

王治平玩心大起，把背後的建築物當成獨角獸的角。（翻攝自Threads）

64歲的王治平近日在社群平台分享一張搞笑自拍，巧妙借位，把身後高樓當成「獨角獸的角」，還幽默寫下：「我總是不放過成為獨角獸的機會。」貼文一出立刻吸引超過5.5萬人按讚，分享數突破7千次。

「獨角獸」王治平的角越來越大支。（翻攝自Threads）

不少網友湧入留言區驚呼：「這不是王若琳她爸嗎？」、「邊看邊想好像王治平，結果真的是！」更有人翻出經典冷知識：「你們知道蔡依林《看我七十二變》的Rap是他唱的嗎？」

王治平的幽默感讓網友全都笑了。（翻攝自Threads）

身為星二代爸爸，同時也是樂壇重量級製作人，王治平罕見展現童心一面，反差萌瞬間圈粉。嚴肅評審形象秒變可愛老爸，也讓網友笑說：「原來Joanna（王若琳）的幽默感是遺傳！」

