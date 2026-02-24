台東跨年「烈酒女團」又要出動？A-Lin超辣師妹洩最新近況

琟娜推出賀年曲《來恭喜》。（谷優娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕A-Lin師妹「VERNA」琟娜繼《Okashii 奇怪欸》後，火速推出升級2.0版本Remix單曲《來恭喜》，她笑說這首歌「有聽有福氣」，更巧的是，新歌2月10日上架，剛好也是A-Lin《失戀無罪》發行20週年紀念日，琟娜甜喊：「恭喜姐也恭喜自己，以後每年過年都有一首賀歲歌陪大家。」

琟娜（右）到親姊姊公司尾牙助陣。（谷優娛樂提供）

琟娜年前最後一個工作也悄悄解鎖人生新成就，在親姊姊公司尾牙擔任舞蹈總監兼舞者，還大方把C位讓給姊姊。原本低調助攻，沒想到竟被員工認出來，全公司才知道「同事有個明星妹妹」，瞬間掀起一波驚呼。

過年期間她也沒閒著，家族聚會唱歌喝酒竟然讓一向超級ㄍㄧㄥ的姑丈直接玩瘋。不過她自謙酒量還沒到台東跨年「烈酒女團」等級，笑說自己目前只是「練酒女團Level」，還得努力，「畢竟接下來要去高雄《櫻花季》音樂節演出，還會遇到戴愛玲，我要先練習『飲料』的部分！」

琟娜去逛年貨大街。（谷優娛樂提供）

此外，她的YouTube頻道開啟新的企劃「微辣就好」，帶大家看看她私下生活樣貌，火辣的外表下其實非常反差萌，新片《逛年貨大街沒帶這個會後悔》也上架，被媽媽指派前往迪化街採購開心果與腰果，她還幫大家許願：「新的一年祝大家馬到成功、馬上有錢、馬上脫單！還要祝你們往後年貨都買對，不會被媽媽罵！」

