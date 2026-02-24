自由電子報
娛樂 音樂

Ozone黃文廷鼓起勇氣告白了！開春甜喊「我們在一起」

黃文廷演唱甜蜜情歌。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕Ozone成員黃文廷推出單曲《黏踢踢》後，再翻唱林依晨經典甜蜜情歌《花一開就相愛吧》，他說：「一開始聽到這首歌，就被歌詞裡描寫的心動與期待深深吸引。」尤其到了副歌，他腦海裡總浮現兩個人並肩走在花海中的畫面，期許自己能唱出心中描繪的美好感動。

黃文廷演唱甜蜜情歌。（索尼提供）黃文廷演唱甜蜜情歌。（索尼提供）

這也是黃文廷第一次獨自演唱抒情歌曲，特別在錄音時做了不少調整，他表示以前唱快歌時，情緒會比較直線、比較快帶過，但在唱這首歌時，他做足功課，把主歌跟副歌設定成兩種不同的心情。他形容主歌是帶著「春日戀愛感」的溫柔呢喃，而副歌則像是終於鼓起勇氣的感覺，把藏在心裡的話說出口「我們在一起吧！」也將情感變得更加濃烈和堅定。

黃文廷演唱甜蜜情歌。（索尼提供）黃文廷演唱甜蜜情歌。（索尼提供）

除了唱出情緒的轉換，歌曲中真假音的銜接同樣讓他花了許多時間練習和反覆試唱，試了很多次，才終於唱到他和製作人都滿意的版本，他笑說：「在唱歌上要更努力，想繼續把聲音的細節練得更好。」

而黃文廷在錄音時就忍不住一直想像未來站上舞台的畫面，當音樂一下，全場粉絲可以一起合唱著「花一開就相愛吧」。3月29日他將在Corner House角落文創展演空間舉行「和你黏踢踢」拍照相聚會，3月7日中午12點於iNDIEVOX正式售票。

