娛樂 日韓

總串流破11億 失戀神曲製造機回來了！高瀨統也4月再攻台

高瀬統也2026演唱會主圖。（自由惑星提供）高瀬統也2026演唱會主圖。（自由惑星提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕日本創作歌手高瀨統也出道13年，靠著磁性又帶點脆弱的嗓音，加上專寫「愛得太深卻得不到」的歌詞，在串流平台病毒式擴散，被封為「失戀神曲製造機」。

高瀨統也去年7月、10月兩場台北專場門票秒殺完售，如今正式宣布4月5日再登Zepp New Taipei，消息一出，粉絲直呼：「又要哭一整晚了。」高瀨統也感性表示：「每次站在台上，都強烈感受到大家心中的『高瀨LOVE』，因為台灣樂迷的支持，我才能再次回來。」讓留言區粉絲心臟爆擊。

從野田愛実《どうして》、れん《でも、》到茉ひる《タイムレス》，高瀨統也與好友們合作的作品動輒千萬、甚至破億點閱，總串流播放突破11億次，被形容是「一首比一首更致命」。

回憶去年台北演出，高瀨統也說最難忘的不是美食，而是觀眾，嘴甜稱：「從舞台看下去的每一張臉，我都記得。」尤其名曲《備忘録》全場手機燈海合唱的畫面，被他形容是「無法取代的瞬間」。

這次不只唱舊歌，高瀨統也放話2026年演出規格全面升級，甚至預告可能在台北首次公開未發表新歌，活動門票已在KKTIX開賣。

點圖放大body

