娛樂 星座

2月底星象大亂鬥 水逆撞上六星連珠：這5星座當心

水逆報到之外，罕見天象「六星連珠」恐讓部分星座陷入混亂漩渦。（資料照，觀光署提供）水逆報到之外，罕見天象「六星連珠」恐讓部分星座陷入混亂漩渦。（資料照，觀光署提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕2026丙午火馬年局勢變動加劇，國曆2月底再逢水星逆行，星象能量掀起波瀾。塔羅牌老師艾菲爾指出，除了水逆報到之外，還將迎來罕見天象「六星連珠」，雙重星象交織之下，恐讓部分星座陷入混亂漩渦。

艾菲爾提醒，這波能量將從「擴張」走向「混亂」，最終才會重新對齊與修正。在此期間，情緒起伏、人際誤解、決策錯判的機率提高，尤其有5個星座受到影響最深，容易在工作、感情或金錢上出現反覆與考驗。

不過，他也強調，星象並非全然負面。混亂其實是重新校準的過程，只要放慢腳步、三思而後行，就能避開不必要的風險，甚至在動盪中找到轉機。

面對水逆與六星連珠的雙重夾擊，今年2月底將成為關鍵轉折點。

面對水逆與六星連珠的雙重夾擊，今年2月底將成為關鍵轉折點。（資料照，屏東縣政府提供）面對水逆與六星連珠的雙重夾擊，今年2月底將成為關鍵轉折點。（資料照，屏東縣政府提供）

★牡羊座

本週，牡羊座會感受到一股矛盾的能量，名名想往前衝，卻又覺得被一股力量拉住。這週剛開始的時候，金木三分帶來極佳的社交和貴人運，有可能在非正式場合獲得重要合作機會。隨著水星逆行，許多事都會暗藏變數，特別是週日火天四分相的影響，說話前一定要先過腦子，避免因一時口快帶來麻煩。另外，財務上也須避免衝動決策造成損失。

這週適合處理過去沒能完成的事情，也可以修補人際關係之間的裂痕，整合過往經驗，你會發現原本的阻礙其實是宇宙給你的緩衝空間。

★處女座

處女座的守護星在水星，隨著水星逆行，你的伴侶與合作宮位也會隨之發生變化。這週處呂做會覺得人際關係變得特別棘手，無論是過去的伴侶、合作夥伴、競爭對手都有可能重新出現在生活中。金木吉相讓處女座在處理這些關係的時候，帶著慈悲與高尚態度，對化解宿怨非常有幫助。

溝通上的誤解會是這週最大的挑戰，尤其是感情方面的承諾，千萬不要急。週日的天火四分相會從遠方帶來讓你不得不中斷目前節奏的突發消息。

本週最好放慢腳步，重新釐清你身邊對「關係」的真正需求。

★天蠍座

本週天蠍座在愛情與創意方面會有種「舊情難忘」或者覺得某個靈感又重新想起來的感覺。水星逆行在天蠍座的創意宮，這會帶來創作瓶頸。另外，過去的戀人有可能重新和你取得聯繫，金木吉相替居家生活與內在安定帶來支持，不妨在家中進行小型的改造或聚會。

天蠍座的守護星火星與天王星的四分相可能引發與夥伴的突發爭執，尤其是價值觀不合。本週切記避開高風險投資，把資源投資在自己的快樂與興趣上，這段期間是你探索真心的機會。

★摩羯座

摩羯座本週挑戰在於「訊息傳遞的精準度」，金木吉相替你帶來財富與工作的穩定，同時又得到殼外的獎勵或者新的報酬規劃。水星在溝通宮逆行，故日常對話、短途交通、文書處理可能遭遇波折。

週日火天四分相影響創意、自我表達，不要過於堅持己見，否則容易引起口角。這週適合重新探索自己，有尚未完成的事情，趁著本週六星連珠試著找到全新切入點。

★射手座

射手座的守護星是木星，所以能夠感覺到特別強烈的能量轉動。本週起出金木三分相讓你溝通能力增強，伴侶宮位也特別利於修補關係、達成初步共識。水星在你的家庭宮逆行，小心居家社被出現故障、與家人鬧起翻舊帳的矛盾。火天四分相提醒射手座日常工作中要小心突發變動或者職場糾紛。

週日六星連珠，倘若站在人生的十字路口，這是和內在對齊的好時機，但切莫急著 向前衝，把家庭安頓好，才能無後顧之憂地跑得更遠。

☆民俗說法僅供參考☆

