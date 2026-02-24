自由電子報
娛樂 最新消息

韓籍女神+1 韓職門面高佳彬官宣成為「樂天女孩」

樂天桃猿正式迎來全新韓籍女神高佳彬。（翻攝自IG）樂天桃猿正式迎來全新韓籍女神高佳彬。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕好消息曝光！樂天桃猿正式迎來全新韓籍女神。原本樂天女孩就擁有河智媛、禹洙漢與廉世彬，被粉絲封為「韓籍三本柱」，今（24日）再度投下震撼彈：韓職起亞虎人氣女神高佳彬正式官宣加盟，確定成為樂天女孩新成員。

隨著河智媛、禹洙漢與廉世彬完成續約，「三本柱」陣容穩固。外界原本就盛傳樂天將再引進韓援，傳聞名單包括高佳彬、金佳珢、金世星，韓籍成員恐一口氣擴編至6人，引爆球迷熱議。

高佳彬與樂天女孩官方同步釋出喜訊，正式確認加盟消息。（翻攝自IG）高佳彬與樂天女孩官方同步釋出喜訊，正式確認加盟消息。（翻攝自IG）

不過，由於部分名單尚未證實，目前「韓援最多啦啦隊」頭銜仍由中信兄弟啦啦隊保持。兄弟陣中擁有邊荷律、李丹妃、金渡兒、朴善珠等韓籍成員，人數為全聯盟之最，韓流戰場火藥味十足。

今日中午，高佳彬與樂天女孩官方同步釋出喜訊，正式確認加盟消息。至於其他傳聞人選，樂天球團則低調回應：「一切以球團官方公告為準。」也為後續是否再添韓援留下想像空間。

韓流女神戰線全面升溫，新賽季還沒開打，啦啦隊版圖已經先開戰。

韓職起亞虎人氣女神高佳彬加入樂天女孩。（翻攝自IG）韓職起亞虎人氣女神高佳彬加入樂天女孩。（翻攝自IG）

