娛樂 日韓

潤娥倫敦殺瘋了 時裝週出場穩站C位全定格

潤娥現身英國倫敦時裝週，凍齡美貌成為全場焦點。（Burberry提供）潤娥現身英國倫敦時裝週，凍齡美貌成為全場焦點。（Burberry提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團少女時代成員，同時也是子團體少女時代－Oh! GG隊長的潤娥，一直是團體的門面擔當。台灣時間今（24日）凌晨，她現身英國倫敦時裝週，出席Burberry 2026冬季系列時裝秀，凍齡美貌再度成為全場焦點。

潤娥身穿一襲彩色風衣亮相，搭配麂皮鞋與同色系包款。（Burberry提供）潤娥身穿一襲彩色風衣亮相，搭配麂皮鞋與同色系包款。（Burberry提供）

潤娥身穿一襲彩色風衣亮相，搭配麂皮鞋與同色系包款，一頭長髮自然披散，若隱若現的白皙長腿更添亮點。整體造型既率性又優雅，少女感與女王氣場並存，在倫敦街頭氣勢全開。

最吸睛的莫過於她身上的彩色風衣，搭配蓬鬆長捲髮與齊瀏海，襯托出靈動有神的雙眼，狀態好到宛如大學生。舉手投足皆是鏡頭焦點，彷彿自帶聚光燈，成為倫敦街頭最耀眼的存在。

韓國男團Stray Kids成員金昇玟出席倫敦時裝週Burberry 2026冬裝系列秀。（Burberry提供）韓國男團Stray Kids成員金昇玟出席倫敦時裝週Burberry 2026冬裝系列秀。（Burberry提供）

中國男星陳坤出席倫敦時裝週Burberry 2026冬裝系列秀。（Burberry提供）中國男星陳坤出席倫敦時裝週Burberry 2026冬裝系列秀。（Burberry提供）

今年秀場同樣星光熠熠。除了潤娥之外，韓國男團Stray Kids成員金昇玟、中國男星陳坤，以及傳奇超模凱特摩絲（Kate Moss）與女兒萊拉摩絲（Lila Moss）母女檔也現身力挺。凱特摩絲母女的造型，則完美詮釋品牌冬季女裝系列所強調的「不費力的優雅」。

不過即使群星雲集，潤娥依舊穩站C位，以從容自信的姿態，寫下屬於自己的時尚高光時刻。

傳奇超模凱特摩絲展現出不費力的優雅。（路透）傳奇超模凱特摩絲展現出不費力的優雅。（路透）

萊拉摩斯與母親凱特摩絲一同出席倫敦時裝週。（路透）萊拉摩斯與母親凱特摩絲一同出席倫敦時裝週。（路透）

