娛樂 最新消息

不是只有飆車帥 《玩命關頭》韓哥一個動作感動全場

好萊塢男星韓哥（右）與台大名醫施景中合照。（翻攝自Threads）好萊塢男星韓哥（右）與台大名醫施景中合照。（翻攝自Threads）

〔娛樂頻道／綜合報導〕好萊塢男星、《玩命關頭》系列「韓哥」姜成鎬今（24日）行程滿檔，卻特地抽空頻跑醫院送暖。稍早他前往馬偕兒童醫院探望病童；隨後，台大名醫施景中也在社群平台透露，韓哥二度造訪台大醫院的暖心消息。

施景中表示：「繼2024年來台大後，他又再度光臨。」在熱心友人與兒童醫院社工室的陪同下，韓哥帶著許多玩具車與玩偶，逐一探訪病童，為病房注入溫暖與歡笑。

好萊塢男神韓哥對病童的難過與不捨全寫在臉上，讓人動容。（翻攝自Threads）好萊塢男神韓哥對病童的難過與不捨全寫在臉上，讓人動容。（翻攝自Threads）

施景中回憶，上次曾陪同韓哥發送禮物，記得他走到一張病床前，特地蹲下身聆聽家屬講述孩子的病況，當時還由施景中協助翻譯。原本笑容陽光的韓哥，聽完後瞬間眉頭深鎖，難過與不捨全寫在臉上，那一幕讓人動容。

今日施景中雖未能全程陪同探訪，但兩人仍在病房會議室短暫碰面。行程滿滿的韓哥略顯疲憊，但一聽到招呼立刻打起精神，不僅親切簽名、合照，還關心近況，展現親民風範。

韓哥百忙之中還特別親筆簽名送給施景中。（翻攝自Threads）韓哥百忙之中還特別親筆簽名送給施景中。（翻攝自Threads）

施景中透露，韓哥此行還有另一個溫馨任務——替熱心公益的好友擔任「證婚人」。他笑說，可以想像這場儀式在韓哥熱情又幽默的助攻下，一定充滿笑聲與感動。

即使工作滿檔，仍不忘把時間留給需要幫助的人，施景中不禁讚嘆：「這就是世界級的明星。感謝你，韓哥（姜成鎬）。」一段低調卻真誠的善行，也讓網友直呼暖哭。

