結婚25週年紀念日仍要坐鎮江蕙演唱會 洪榮宏弟弟唱二姐經典曲獻老婆

知名音樂人洪敬堯（左）和老婆結婚25週年仍要在小巨蛋坐鎮。（翻攝自臉書）知名音樂人洪敬堯（左）和老婆結婚25週年仍要在小巨蛋坐鎮。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙今（24日）晚要繼續在小巨蛋舉辦演唱會，這也是倒數第二場，這次巡演是由知名音樂人洪敬堯，也是洪榮宏的弟弟擔任音樂總監，他透露過年期間也收到江蕙給的吉祥紅包。今天是洪敬堯和老婆結婚25週年紀念日，不過他還是要坐鎮小巨蛋，盯好演唱會的每個環節。

洪敬堯談到：「當音樂人的另一半是很辛苦的，雖然大家會說很好，都有免費音樂可以聽，但是，聽得都不是完整的，都是一段Repeat少說15次，斷斷續續的音樂，想要一氣呵成聽完整的歌曲都不容易，等到成品完成的時候已經覺得很膩。本來很感動的變成沒有感覺了。哈，這不就是現實，婚姻生活嗎？」

洪敬堯（左）在結婚紀念日放閃謝老婆。（翻攝自臉書）洪敬堯（左）在結婚紀念日放閃謝老婆。（翻攝自臉書）

另外洪敬堯也放閃謝老婆：「謝謝妳選擇和我把一生走成日常。那些高山低谷，我們都沒有缺席；哭過、笑過、撐過，也因此更確定彼此。雖然愛不是轟轟烈烈，而是走到今天還願意牽手。25年只是序章，相信這『愛是最美的事情』，讓我們見證，一起走向下一個25年吧！」洪敬堯還說，要私下唱江蕙的經典曲《家後》給老婆聽。

