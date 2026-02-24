韓元255億官司才勝訴又開戰 閔熙珍反酸D社：去寫狗血劇吧

韓國怪物女團NewJeans近期深陷合約爭議。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國怪物女團NewJeans近期深陷合約爭議，在韓媒《Dispatch》（以下簡稱D社）連環爆料下，風波再掀高潮。D社直指，前ADOR代表閔熙珍曾帶著NewJeans成員飛往日本，拜會賽車界大老、財閥背景雄厚的鄉和道，疑似私下操作團體行程。對此，閔熙珍火速在社群開砲，怒嗆D社「編小說」。

D社爆料指出，2024年11月NewJeans召開記者會宣布解除與ADOR的合約，當時承諾會完成既定行程，沒想到隔天態度丕變，表示不再出席原定活動。隨後成員飛往日本，與73歲的日本財閥鄉和道會面。報導更以「貴族爺爺」形容對方，引發外界熱議。



據悉，鄉和道為普利司通創辦人的外孫，財力雄厚、人脈深厚，在日本社會地位極高，且公開表態是NewJeans粉絲。敏感時間點的會面，也讓外界質疑是否另有盤算。

對此，閔熙珍透過個人社群強勢反擊，怒斥：「現在已經沒有人會被這種刻意編造的小說情節欺騙。」她更撂重話：「把微不足道的小事講得天花亂墜，這種造謠功力跟某些特定勢力還真像。」



她反酸D社與其拿她當題材寫故事，不如多關心一般人的民事案件，甚至點名：「不如去徹查正在接受刑事調查的人吧。」外界解讀，她所指的正是HYBE創辦人暨理事會議長房時爀。

閔熙珍還譏諷：「你們去寫科幻小說或狗血劇劇本應該會很成功。」她認為，自從先前「賣出回購權」官司勝訴、獲賠255億韓元（約新台幣6.1億元）後，針對她的輿論操作明顯升溫。最後更強硬表示，媒體若未遵守報導倫理，將依法追究到底。

