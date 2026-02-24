自由電子報
娛樂 最新消息

「差點在石頭奶邊緣崩潰」 愛雅真實告白逼哭媽媽們

愛雅透露，產後最大的課題就是「餵奶」。（翻攝自臉書）愛雅透露，產後最大的課題就是「餵奶」。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕新手媽媽愛雅順利誕下兒子，沒想到才闖過生產這一關，迎面而來的竟是更大的挑戰。愛雅透露，產後最大的課題就是「餵奶」。在泌乳師的陪伴與指導下，一切總算漸入佳境，但她仍坦言：「生產完第3天，真的差點在石頭奶邊緣崩潰。」

擁有G罩杯好身材的愛雅，溫馨發文寫下：「37度恆溫的愛，會行光合作用嗎？」她分享，教科書上說母乳每2至3小時就要擠一次，一天得擠8至12次，兩次之間不能超過4小時，讓她忍不住苦笑形容：「母愛根本是一台不能斷電的直輸工廠。」

愛雅也想睡飽、不想脹奶痛，更害怕變成「石頭奶」。（翻攝自臉書）愛雅也想睡飽、不想脹奶痛，更害怕變成「石頭奶」。（翻攝自臉書）

她直言，自己也想睡飽、不想脹奶痛，更害怕變成「石頭奶」，因為那種痛感「比生產還痛」。

產後第3天正式成為「母牛媽媽」的她形容，胸口仍隱隱作痛，下床像在重組身體，胸部卻熱得發燙。最崩潰的是，冰毛巾才敷上去幾秒就退冰投降，讓她哭笑不得。

愛雅坦言，自從初乳出現的那一刻起，腦海裡就不停盤旋著各種疑問：奶量夠不夠？跳跳有沒有吃飽？會不會塞奶？會不會發炎？然而，身邊的人最常問的卻是：「今天幾cc？」讓她一度感到壓力倍增。

愛雅提前安排泌乳師協助，在專業幫助下，不僅順利疏通乳腺，也撫平了幾乎被壓垮的情緒。（翻攝自臉書）愛雅提前安排泌乳師協助，在專業幫助下，不僅順利疏通乳腺，也撫平了幾乎被壓垮的情緒。（翻攝自臉書）

所幸她提前安排泌乳師協助，在專業幫助下，不僅順利疏通乳腺，也撫平了幾乎被壓垮的情緒。她感慨，自己真的差點在石頭奶邊緣崩潰，還好有人接住她。

對愛雅而言，母乳是一段既迷惘又溫柔的歷程，有37度的親密體溫，也有凌晨3點的自我懷疑。她學著和兒子跳跳對話：「我不是天生就會當媽媽，你也不是故意折磨我。我們只是一起學著，怎麼在愛裡，不把自己弄丟。」

點圖放大body

