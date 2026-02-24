自由電子報
娛樂 最新消息

北流培育產業人才 大咖三金音樂人出手了

北流攜手三金音樂製作人陳建騏舉辦《金曲與交響樂改編錄音觀摩》活動。（北流提供）北流攜手三金音樂製作人陳建騏舉辦《金曲與交響樂改編錄音觀摩》活動。（北流提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕台北流行音樂中心（北流）持續深化音樂產業人才培育，旗下人才培育平台「北流雲」攜手三金音樂製作人陳建騏，於今年1月在北流產業區人才育成共創基地舉辦《金曲與交響樂改編錄音觀摩》活動。

北流攜手三金音樂製作人陳建騏舉辦《金曲與交響樂改編錄音觀摩》活動。（北流提供）北流攜手三金音樂製作人陳建騏舉辦《金曲與交響樂改編錄音觀摩》活動。（北流提供）

此次活動開放學員近距離觀摩陳建騏與錄音師林尚伯、朱品豪，以及樂手團隊「布袋青少年交響樂團（BYSO）」合作錄製金曲歌后魏如萱在《2026 WE ARE 我們的除夕夜》的演出歌曲《HAVE A NICE DAY》，完整呈現流行歌曲轉化為交響編制的編曲邏輯與錄音實務，帶領學員深入理解「編曲、演奏與錄音共同堆砌音樂成品」的專業過程。

陳建騏分享，本次改編錄音的核心命題在於「流行音樂如何與交響樂團共融」，在保留流行樂輕快節奏與演出彈性的同時，加入青少年交響樂團的管弦聲響，營造層次豐富、兼具舞台畫面感的音樂表現。

魏如萱在《2026 WE ARE 我們的除夕夜》演出《HAVE A NICE DAY》。（北流提供）魏如萱在《2026 WE ARE 我們的除夕夜》演出《HAVE A NICE DAY》。（北流提供）

他指出，編曲除融入情緒飽滿的弦樂音色，也結合管樂器堆疊明亮層次，並穿插合唱段落，使整體氛圍更具新年歡慶感，為舞台演出注入嶄新能量。

