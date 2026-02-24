好萊塢男神來台探視住院童 本尊竟是《玩命關頭》大咖演員

韓哥現身馬偕兒童醫院探視病童。（馬偕醫院提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《玩命關頭》演員、好萊塢男神「韓哥」姜成鎬再度造訪馬偕兒童醫院。今上午，他親自探望住院病童，送上精心準備的禮物與祝福，為孩子與陪病家屬帶來溫暖與力量。

繼2024年首次到訪後，韓哥今年再以實際行動關懷病童。活動一開始，他與馬偕紀念醫院總院長張文瀚、馬偕兒童醫院院長陳治平及醫療團隊一同手提繽紛小提燈亮相，象徵為新春點亮平安與健康。張文瀚也感謝韓哥長期投入公益，持續關心住院孩子。

請繼續往下閱讀...

玩命關頭韓哥（中）新春再訪馬偕兒醫。（馬偕醫院提供）

除了陪伴病童，韓哥也準備3大箱健康零食，向第一線醫護人員致意，感謝他們在病房中長期付出的專業與耐心。

馬偕兒童醫院包含兒童癌症病房與一般兒童病房，院方事前細心規劃動線，確保探訪不影響醫療照護。活動中，韓哥陪著孩子挑選喜歡的禮物，一名小妹妹看到「波力救援小隊」中的粉紅色救護車「安寶」時露出滿足笑容，韓哥也因猜中孩子心意而開心不已。

韓哥走進兒童癌症病房親送禮物。（馬偕醫院提供）

對於無法離開病房的孩子，韓哥更親自走進病室，把車車與卡通玩偶送到床邊，短暫卻真誠的陪伴，讓原本單調的住院生活多了歡笑。

院方表示，除了醫療照護，來自社會的關懷與陪伴，同樣是支持病童與家庭的重要力量。韓哥溫暖而不打擾的互動，讓孩子在治療之餘，也感受到滿滿善意與勇氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法