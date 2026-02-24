女星錄影突遇父親離世！淚灑記者會追憶亡父

許琡婷（左）主持公視台語台《下半場練習生》第二季將開播。（公視台語台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕許琡婷主持公視台語台《下半場練習生》第二季將開播，今（24）日與「名人練習生」宏碁創辦人施振榮夫婦、周丹薇、涂阿玉出席記者會，許琡婷拍攝第二季期間遇到爸爸罹癌病逝，談及此一度淚崩，感謝團隊與前輩們照顧。

第二季最大的不同，在於許琡婷不再只是觀察者，而是以下半場「學妹」角度直面人生，拍攝期間正逢父親癌症復發、住院至離世，她深刻體會活在當下的珍貴，多次拍攝與親情相關場景時強忍悲傷完成工作，受訪時也忍不住淚崩，「對我來講非常的不容易。」

一次外景空檔意外發現兩朵四葉幸運草，彷彿感受到父親守護，也讓心靈獲得安慰。許琡婷身兼製作人與主持人，她形容製作過程像「拆彈專家」，需隨時解決突發狀況，而主持則要站在觀眾角度提問與陪伴，她認為節目最難之處，在於短時間內與受訪者建立深厚互信，本季12集記錄4位名人與18位素人的生命故事，在一年四個月內完成22位大齡學長姐的人生紀錄，是一項不簡單的任務。

在高爾夫領域深耕多年的涂阿玉，是台灣最具代表性的女子職業高爾夫球員之一，出生於台中豐原，長年征戰日本女子高爾夫球巡迴賽與美國女子高爾夫球巡迴賽，1974年至2005年間共奪下115座冠軍，7度榮登獎金王，1986年於馬自達日本菁英賽封后，成為首位贏得美國女子巡迴賽冠軍的台灣選手。

談及人生下半場，她坦言「回頭看人生沒有遺憾」，認為退休後能做自己想做的事是一種自在，長年運動訓練培養的紀律與專注，使她面對人生轉折時更看得開，她希望透過節目傳達坦然與感恩的態度：「前半段都能熬過，後半場更要用感恩之心過好每一天。」

《下半場練習生》是一部公視台語台製播的行腳紀實、生活風格的節目，第二季將於2月27日起，每週五晚上9點於公視台語台首播；播出1小時後可於DAYDAY台語台YouTube頻道觀看；播出7天後亦將於公視+平台上架。

