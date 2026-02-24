自由電子報
娛樂 日韓

魔鬼教官翻車？CEO驚傳涉毒被抓 XG沉默一天終回應

日本怪物女團「XG」傳出經紀人兼CEO因涉毒遭逮。（翻攝自X）日本怪物女團「XG」傳出經紀人兼CEO因涉毒遭逮。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本怪物女團「XG」事業持續攀升，沒想到所屬公司XGALX的CEO兼製作人SIMON卻驚傳涉嫌開毒趴遭逮。XG沉默一天後，今（24）日終於發聲，發布聲明表示，得知消息當下相當震驚與困惑，整理好心情後，將積極配合警方調查。

XG也強調，沒有任何成員涉及此事件，7人會珍惜每一次舞台機會，「XG會繼續以XG的身分堅定地走下去」，並懇請粉絲繼續給予支持與陪伴。

她們表示：「我們會一如既往真摯地面對音樂，真誠投入作為XG的每一項活動。」

一手打造XG並推上國際舞台的SIMON遭逮畫面。（翻攝自X）一手打造XG並推上國際舞台的SIMON遭逮畫面。（翻攝自X）

還原事發背景，39歲的韓日混血製作人SIMON（又名JAKOPS），曾是韓團DMTN成員，2013年起轉往幕後擔任製作人，2017年創立演藝經紀公司「XGALX」。據《東京體育》報導，熟識SIMON的人士透露，他早在10多年前就立志打造一支能在海外活躍的國際級女團，這個夢想最終化為XG。

SIMON（後排中）與XG成員合照。（翻攝自X）SIMON（後排中）與XG成員合照。（翻攝自X）

爆料指出，SIMON對成員要求極為嚴格，追求刀群舞（指成員動作同步、力度一致，如刀劃過般俐落）般整齊劃一的舞蹈，以及流利自然的英文演唱實力，因此被形容為「魔鬼教官」。在高壓訓練下，成員們的實力大幅提升，甚至開始主動構思練習內容，讓SIMON相當欣慰。連團體極具未來感的服裝風格，也都是他與成員共同討論、反覆修改後定案。

好不容易打造出國際聲勢的XG，製作人卻在此時爆出涉嫌開毒趴醜聞，震撼彈瞬間引爆，也讓XG無辜被捲入風波。

XG由7名日本成員組成，歷經5年祕密培訓，2022年以單曲《Tippy Toes》出道。2024至2025年舉辦首次世界巡迴演唱會，橫跨35座城市、共47場演出，動員約40萬人，並於2025年登上美國科切拉音樂節舞台。本月她們展開第二次世界巡演，22日晚間才結束名古屋場演出，未料SIMON隨即爆出風波，時機點格外敏感。

XG發出聲明，強調成員均未涉毒。（本報合成圖，翻攝自X）XG發出聲明，強調成員均未涉毒。（本報合成圖，翻攝自X）

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品。毒品防治諮詢專線：0800-770-885☆

