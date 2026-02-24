對比谷愛凌代表中國出賽冬奧 「六四之女」劉美賢卻遭中共跨國鎮壓

美國「滑冰女神」劉美賢的父親劉俊因中共政治迫害而前往美國。（路透）

〔娛樂頻道／綜合報導〕被視為中國「國家之光」的20歲中美混血滑雪選手谷愛凌（Eileen Feng Gu），今年在冬奧總計拿下3金3銀的好成績，但具有美籍身分的她卻選擇代表中國出賽奧運，多年來一直備受爭議，美國財務部長貝森特甚至在公開場合指出，美國對她很好，但她卻為中國出賣美國。

對比同樣20歲，因父親尋求政治庇護逃往美國落地生根的劉美賢（Alysa Liu），卻身披美國戰袍且拿下2面滑冰金牌，一位是中國之光，一位是美國之光，成為近日美國華人社群平台討論區備受關切的話題，就連奧斯金獎影后芭芭拉史翠珊都一度因為發文涉及「中國人身分」一詞而遭炎上。

身握多款代言的中美混血滑雪選手谷愛凌，被中國視為「國家之光」，但國籍身分屢遭質疑。（路透）

美國「滑冰女神」劉美賢的父親劉俊在1989年六四學運中，曾擔任廣州學自聯主席，後來透過「黃雀行動」救援抵達美國，現在是美國執業律師。劉俊在接受華媒（如新唐人、大紀元、禁聞）採訪時，不只一次達講述是自由的環境，自由的選擇，造就了女兒的冠軍之路，甚至透露他和女兒在2021年曾遭中共跨國鎮壓。

劉美賢（左）奪金，父親劉俊的流亡身分受關注。（ 截圖自網路）

2021年10月，當時，他16歲的女兒正在備戰2022年2月在北京舉行的冬季奧運會。但就在聯邦調查局聯繫了劉俊，警告他面臨一項間諜詐騙風險。這名冒充美國奧委會官員的打電話給劉俊，向他索討他和劉美賢的護照號碼，所幸劉俊機警向美國聯邦調查局（FBI）求助，據FBI向他透露的細節中，發現除了電話騷擾，中共還派人前往劉俊居住的加州灣區監視他們，並試圖從劉家獲取私人信息，提供給中共政府。

對於為何會成為中共目標，劉俊猜測，當時可能是中共知道女兒劉美賢很有可能會代表美國參加北京冬季奧運會，擔心父女兩人會藉此機會公開發表一些批評中共的言論，因此才防備他們。

有媒體報導，中共曾試圖說服劉俊的女兒劉美賢改變國籍，代表中國征戰北京奧運會，不過遭到拒絕。劉俊坦言，不太方便透露太多，只強調不管中共給多少錢，他和女兒都不會考慮接受，再次聲明他愛中國，但堅決反共。

