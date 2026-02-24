台北布拉格航線釣出超大咖天后 相隔20年驚喜曝光

蔡依林化身機長。（翻攝自臉書）

〔記者張釔泠／台北報導〕星宇航空台北-布拉格航線將於明（25）日上午10:00正式開賣，開賣前夕，官方社群今（24）日搶先釋出一支僅15秒的神秘前導影片，短短幾秒畫面立刻掀起社群討論。

畫面中，熟悉的《布拉格廣場》前奏響起，亞洲流行天后「JOLIN」蔡依林竟身穿星宇航空機長制服，走向星宇航空的飛機。巧合的是JOLIN也同步在個人社群分享布拉格當地拍攝畫面，影片一上線便引爆留言區：「不可能！神曲！！！」、「彌補當年沒有到布拉格拍MV了」、「機長林」，粉絲直呼「夢幻聯名」成真，期待值瞬間拉滿。

提到布拉格，最廣為人知的即是蔡依林2003年推出的經典作品《布拉格廣場》，歌曲以捷克首都布拉格為靈感創作，當年MV其實是在台灣拍攝，其中「布拉格廣場沒有許願池」的美麗誤會更成為歌迷們多年熱議的話題。

蔡依林現身布拉格。（翻攝自IG）

隨著兩段影片曝光，外界也猜測，星宇航空選定布拉格做為第一條歐洲航線，特別找來天后JOLIN擔任航線大使，為星宇航空量身打造全新版本的《布拉格廣場》，完成20年前未能親赴布拉格拍攝MV的遺憾。

