娛樂 日韓

小獼猴Punch逆襲 每天抱著玩偶療癒故事掀全球搶購潮

小獼猴Punch（右）和牠的紅毛猩猩玩偶好朋友。（翻攝自X）小獼猴Punch（右）和牠的紅毛猩猩玩偶好朋友。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本市川市動植物園的小獼猴「Punch君」（パンチ）在農曆春節期間成為大批網友每天必追的「療癒網紅」。去年7月，Punch在市川市動植物園誕生，卻不幸遭母猴遺棄，一度出現不安、孤立的行為。為了安撫牠的情緒，園方照護人員送給牠一隻由IKEA販售的紅毛猩猩玩偶。自此之後，Punch與這隻玩偶形影不離，也意外帶動玩偶銷量大增。

被生母棄養的小獼猴Punch，意外成為全球矚目的焦點。除了吸引許多民眾專程前往探望，網友們更時刻關心牠是否交到新朋友。如今Punch已慢慢融入猴群，不僅交到朋友，也有母猴願意照顧牠。只是每當有其他猴子出現不友善舉動時，Punch仍會第一時間跑回紅毛猩猩玩偶身邊尋求安心，那一幕讓無數網友鼻酸。

小獼猴Punch（右）睡覺都要紅毛猩猩玩偶陪伴。（翻攝自X）小獼猴Punch（右）睡覺都要紅毛猩猩玩偶陪伴。（翻攝自X）

由於Punch總抱著紅毛猩猩玩偶的模樣實在太療癒，也讓同款玩偶跟著爆紅。近日IKEA各地社群紛紛以Punch與玩偶的故事推出溫馨貼文，引發廣大迴響。該款玩偶更在全球多國掀起搶購潮。

Punch君手中的同款紅毛猩猩玩偶售價約17歐元（台灣售價新台幣499元），目前已在美國、日本、韓國等多國門市售罄，澳洲也即將面臨缺貨。

Punch不管到哪裡都會帶著牠的紅毛猩猩玩偶，讓人看了鼻酸。（路透）Punch不管到哪裡都會帶著牠的紅毛猩猩玩偶，讓人看了鼻酸。（路透）

IKEA澳洲發言人表示：「隨著Punch君的動人故事在全球持續發酵，這款經典紅毛猩猩絨毛玩偶出現前所未見的需求，深深擄獲澳洲顧客的心。」他透露，過去一週銷量暴增超過200%，在澳洲門市與線上共售出逾990隻，遠高於平時每週約400隻的平均銷量，成長超過一倍。不過也強調，一旦售罄，將在數週內補貨上架。

IKEA的紅毛猩猩玩偶在全球掀起搶購潮。（翻攝自X）IKEA的紅毛猩猩玩偶在全球掀起搶購潮。（翻攝自X）

