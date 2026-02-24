年過80仍在創業！施振榮心臟裝14根支架 攜手愛妻露面近況曝

施振榮夫婦出席公視台語台《下半場練習生》第二季記者會。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕許琡婷主持公視台語台《下半場練習生》第二季將開播，今（24）日與「名人練習生」宏碁創辦人施振榮夫婦、周丹薇、涂阿玉出席記者會，宏碁創辦人施振榮曾長期擔任台積電董事，退休至今22年。他坦言，雖然沒有公司經營壓力，卻依然十分忙碌，持續投入有價值、有意義的事情，希望為台灣未來創造新價值，從中獲得成就感。

施振榮稱自己是「不愛待在舒適圈的人」。（記者潘少棠攝）

他笑稱自己是「不愛待在舒適圈的人」，即便年過80歲，仍持續投入新計畫與創新嘗試，積極推動智慧醫療，為宏碁旗下人工智慧醫學診斷軟體供應商，所開發的眼科智慧醫材AI輔助診斷軟體，保持創業者的熱情與行動力。施振榮曾有過心肌梗塞與中風，裝了14支心臟支架，今出席記者會仍元氣滿滿，退休後他將健康視為首要課題，每日走路與體能訓練，維持精神與體力。

回顧上半場，他最有成就感的是推動「王道精神」，強調創造價值、利益平衡與永續經營，並致力於價值傳承。談到生活節奏，他也幽默分享，過去經營宏碁時從不需要趕銀行「三點半」，沒想到退休後反而天天趕「晚上七點半」，因為一有空就忙著看戲、聽音樂會、看表演，生活更加充實豐富。

施振榮（左）談及與太太攜手走過的人生下半場，他感謝從創業到退休妻子始終陪伴支持。（記者潘少棠攝）

談及與太太攜手走過的人生下半場，他滿懷感謝，從創業到退休妻子始終陪伴支持，如今兩人一起運動、觀賞藝文演出、與家人團聚，享受平凡卻踏實的幸福。他強調：「我沒有從社會退休。」在他看來，退休只是轉換舞台，持續貢獻與創造價值，才是下半場真正的意義。

