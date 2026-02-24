自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

女偶像社死實錄 裸體除毛被認出尷尬到天花板

遠藤舞過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。（翻攝自X）遠藤舞過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲日本女星遠藤舞自東京發跡，過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。2014年從團體畢業後，轉為個人發展，時常在社群分享生活點滴。近日她發文自爆，因為當初是以本名出道，竟在做除毛時遇到超尷尬狀況，還語重心長呼籲：「如果未來想進演藝圈，真的最好用藝名！」

遠藤舞去做全身除毛，在裸體狀況下，竟被認出是藝人。（翻攝自X）遠藤舞去做全身除毛，在裸體狀況下，竟被認出是藝人。（翻攝自X）

目前身為聲樂老師的遠藤舞，雖然已非偶像身分，但過去女團時期人氣不低。她透露，某次到美容院做全身除毛，必須全裸，進行到私密部位時，美容師突然開口問：「妳是遠藤舞嗎？我有看『IDOLING!!!』！」現場氣氛瞬間凝結，尷尬值直衝天花板。

37歲日本女星遠藤舞自東京發跡，過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。（翻攝自X）37歲日本女星遠藤舞自東京發跡，過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。（翻攝自X）

當時戴著防護眼鏡的遠藤舞，看不清對方表情，下半身又雙腳張開，場面讓她完全不知該如何反應。她苦笑寫道：「美容師姐姐究竟從哪裡認出我？為什麼偏偏選在這個時刻確認身分，我真的想不通。」

遠藤舞建議想當藝人最好用藝名出道，避免這社死現場。（翻攝自X）遠藤舞建議想當藝人最好用藝名出道，避免這社死現場。（翻攝自X）

她坦言，當下只能硬著頭皮承認，畢竟對方手上握有她的個人資料。遠藤舞事後自嘲，如果當初用藝名出道，或許還能裝傻說對方認錯人，避免這場社死現場。最後她幽默總結：「這是一位30多歲、用本名闖蕩演藝圈的女性給大家的忠告。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中