女偶像社死實錄 裸體除毛被認出尷尬到天花板

遠藤舞過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。

〔記者馮亦寧／綜合報導〕37歲日本女星遠藤舞自東京發跡，過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。2014年從團體畢業後，轉為個人發展，時常在社群分享生活點滴。近日她發文自爆，因為當初是以本名出道，竟在做除毛時遇到超尷尬狀況，還語重心長呼籲：「如果未來想進演藝圈，真的最好用藝名！」

遠藤舞去做全身除毛，在裸體狀況下，竟被認出是藝人。

目前身為聲樂老師的遠藤舞，雖然已非偶像身分，但過去女團時期人氣不低。她透露，某次到美容院做全身除毛，必須全裸，進行到私密部位時，美容師突然開口問：「妳是遠藤舞嗎？我有看『IDOLING!!!』！」現場氣氛瞬間凝結，尷尬值直衝天花板。

37歲日本女星遠藤舞自東京發跡，過去曾是女子偶像團體「IDOLING!!!」的隊長。（翻攝自X）

當時戴著防護眼鏡的遠藤舞，看不清對方表情，下半身又雙腳張開，場面讓她完全不知該如何反應。她苦笑寫道：「美容師姐姐究竟從哪裡認出我？為什麼偏偏選在這個時刻確認身分，我真的想不通。」

遠藤舞建議想當藝人最好用藝名出道，避免這社死現場。（翻攝自X）

她坦言，當下只能硬著頭皮承認，畢竟對方手上握有她的個人資料。遠藤舞事後自嘲，如果當初用藝名出道，或許還能裝傻說對方認錯人，避免這場社死現場。最後她幽默總結：「這是一位30多歲、用本名闖蕩演藝圈的女性給大家的忠告。」

