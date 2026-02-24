占卜殉職死因惹火警方！《天機試煉場》道歉沒用...恐遭審議下架

《天機試煉場》主打占卜命理生存綜藝，踩在倫理灰色地帶。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Disney+韓綜《天機試煉場》原本主打神秘推理的命理綜藝，不料捲入倫理風暴，第2集節目呈現殉職警察死因推測過程，被質疑戲謔與消費逝者；雖然製作團隊到主持人全炫茂接連出面道歉，但風波沒降溫，反而越燒越大。

韓媒今（24）報導，韓國警察廳正研議對《天機試煉場》採取法律行動，包括要求刪除相關播出內容，並考慮向廣播通信審議委員會提出審議申請。

全國警察職場協議會公開聲明，直指節目將殉職公務員的犧牲，以低俗話語作為娛樂素材，「荒謬且令人憤怒」。

不只警方，就連消防體系也動起來。消防公務員工會與殉職消防員追悼團體表示，正與家屬協調中，若無法達成共識，不排除依法處理。

事件焦點來自節目中命理人士推測兩名殉職公務員死因的橋段，包括2004年在追捕嫌犯過程中殉職的李宰賢警長，以及2001年弘濟洞火災現場救人殉職的金哲弘消防員。

節目中，有巫師使用帶有粗俗意味的詞語形容刀刺身亡，主持人全炫茂與其他MC未即時踩煞車，甚至出現附和發言，被外界質疑過於戲劇化，引爆輿論撻伐。

24日，《天機試煉場》製作團隊再度發表聲明，為節目中不當語言與描述向家屬及觀眾致歉，強調未來將加強內部審查與製作機制。

韓國文化評論界指出，問題並非單一用語，而是節目形式本身，以占卜方式推測真實殉職案件，本來就踩在倫理灰色地帶；評論直言，節目組未與家屬充分溝通，一味在敏感題材上追求戲劇效果，是韓國電視圈長期存在的結構問題。

