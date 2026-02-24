自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

占卜殉職死因惹火警方！《天機試煉場》道歉沒用...恐遭審議下架

《天機試煉場》主打占卜命理生存綜藝，踩在倫理灰色地帶。（Disney+提供）《天機試煉場》主打占卜命理生存綜藝，踩在倫理灰色地帶。（Disney+提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕Disney+韓綜《天機試煉場》原本主打神秘推理的命理綜藝，不料捲入倫理風暴，第2集節目呈現殉職警察死因推測過程，被質疑戲謔與消費逝者；雖然製作團隊到主持人全炫茂接連出面道歉，但風波沒降溫，反而越燒越大。

韓媒今（24）報導，韓國警察廳正研議對《天機試煉場》採取法律行動，包括要求刪除相關播出內容，並考慮向廣播通信審議委員會提出審議申請。

全國警察職場協議會公開聲明，直指節目將殉職公務員的犧牲，以低俗話語作為娛樂素材，「荒謬且令人憤怒」。

不只警方，就連消防體系也動起來。消防公務員工會與殉職消防員追悼團體表示，正與家屬協調中，若無法達成共識，不排除依法處理。

事件焦點來自節目中命理人士推測兩名殉職公務員死因的橋段，包括2004年在追捕嫌犯過程中殉職的李宰賢警長，以及2001年弘濟洞火災現場救人殉職的金哲弘消防員。

節目中，有巫師使用帶有粗俗意味的詞語形容刀刺身亡，主持人全炫茂與其他MC未即時踩煞車，甚至出現附和發言，被外界質疑過於戲劇化，引爆輿論撻伐。

24日，《天機試煉場》製作團隊再度發表聲明，為節目中不當語言與描述向家屬及觀眾致歉，強調未來將加強內部審查與製作機制。

韓國文化評論界指出，問題並非單一用語，而是節目形式本身，以占卜方式推測真實殉職案件，本來就踩在倫理灰色地帶；評論直言，節目組未與家屬充分溝通，一味在敏感題材上追求戲劇效果，是韓國電視圈長期存在的結構問題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中