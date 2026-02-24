自由電子報
娛樂 最新消息

《陽光女子合唱團》票房破6.5億！安心亞「更生人阿蘭」入戲太深 捐血險勾有前科

安心亞今出席捐血公益活動。（記者陳奕全攝）安心亞今出席捐血公益活動。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕安心亞主演的《陽光女子合唱團》票房破6.5億，她今出席捐血公益活動，被封「億萬票房女星」頭銜時，她樂呵呵糾正：「是6.5億！」直呼電影票房好，她作為演員幸運又開心，且她和觀眾都很入戲，過年走春被民眾叫角色「阿蘭」之外，連去尾牙表演，她火辣勁歌熱舞後，也被主持人介紹「這是更生人阿蘭」，甚至今天捐血前填問卷，上面有一欄是「有沒有前科」，她還轉頭問經紀人自己要不要勾，被虧：「阿蘭不要這麼入戲，謝謝！」

安心亞「更生人阿蘭」入戲太深，捐血差點在有無前科欄打勾。（記者陳奕全攝）安心亞「更生人阿蘭」入戲太深，捐血差點在有無前科欄打勾。（記者陳奕全攝）

她跑電影宣傳時，常常聽見許多觀眾回饋，讓她感到很溫暖。其中有個觀眾令她印象深刻，她指出對方的媽媽是受刑人，因此這位觀眾從沒見過媽媽，以往對於媽媽都充滿恨意，但看完電影後，很想見見媽媽，想知道她長什麼模樣，「他認為媽媽當年可能也是因為不得已，才拋棄他。」這心得讓安心亞相當感動：「這齣電影能讓觀眾感受到溫暖，還有心境上的啟發，真的很棒。」

安心亞今年過年陪伴媽媽到台南走春，也陪媽媽打牌。（記者陳奕全攝）安心亞今年過年陪伴媽媽到台南走春，也陪媽媽打牌。（記者陳奕全攝）

而農曆年剛過，安心亞今年過年陪伴媽媽到台南走春，還去頂頭額沙洲拍「沙漠大片」，也陪媽媽打牌，甚至贏錢，但她強調孝親紅包絕對比她贏來的錢還多，因為她媽媽收到女兒包的紅包時，甚至還回：「哎呦不用這麼厚，意思意思就好。」只是場面話雖這麼講，紅包還是照樣收入口袋，沒有一絲延誤。

安心亞表示未來片酬不漲價。（記者陳奕全攝）安心亞表示未來片酬不漲價。（記者陳奕全攝）

然而有因為電影票房好，未來片酬要漲價？安心亞趕緊說：「不漲價，抱持感恩的心，繼續做喜歡的事。」那媽媽紅包有因此變更大？她理直氣壯以「入戲」狀態頂嘴：「我媽又沒來監獄看過我！」還爆料媽媽跟朋友進戲院看《陽光》，因為朋友哭太慘，媽媽在旁取笑，結果成了全劇院罕見沒哭的觀眾。

