娛樂 最新消息

（影）台積電衝2000元不是夢？施振榮看好股市笑揭「股票張數」

〔記者林欣穎／台北報導〕許琡婷主持公視台語台《下半場練習生》第二季將開播，今（24）日與「名人練習生」宏碁創辦人施振榮夫婦、周丹薇、涂阿玉出席記者會，首度參與實境節目的施振榮俏皮嘟嘴拍照，開心喊期待節目播出，而問到台積電股市與美國關稅問題，他也分享看法。

施振榮（左）開心喊期待節目播出。（記者潘少棠攝）施振榮（左）開心喊期待節目播出。（記者潘少棠攝）

施振榮曾長期擔任台積電董事，笑說自己也不曉得有幾張台積電股票：「很多張就對了」，至於今日台積電盤中最高來到1975元再破歷史紀錄，眼看將到2000元大關，施振榮則說他的股票是不動產，他沒有在做買賣，都是拿股利，不過他也看好股市，認為台積電還有很大的發展空間。

施振榮曾長期擔任台積電董事。（記者潘少棠攝）施振榮曾長期擔任台積電董事。（記者潘少棠攝）

對於台美對等貿易協定（ART）達成2072項台灣出口產品豁免對等關稅，農產品類是否會受到美國關稅新政策的影響備受關注，施振榮則說台灣農業品質享譽世界，台灣的電子業、農業都走在很前面，不過台灣的行銷業要更努力朝向國際化，也提到之前台積電宣布赴美被外界擔心可能會被掏空，施振榮則認為台灣應該走向國際，「台灣這麼小，能量這麼大，如果不走出去就可惜了」。

點圖放大body

