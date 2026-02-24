自由電子報
娛樂 電視

《後宮甄嬛傳》馬拉松第5年觀看千萬破新高！最高收視全衝在「這一幕」

〔記者蕭方綺／台北報導〕孫儷、陳建斌等人主演的古裝劇《後宮甄嬛傳》過年直播馬拉松，今年邁入第五年，熱度不減，在「八大劇樂部YouTube頻道」2月12日晚間六點上線起跑，截至21日已播出第五輪、累計10天觀看數已突破千萬，高達10,260,706，最高同時在線人數為72,475人，為「皇上駕崩」情節，依然是劇迷鎖定的不敗經典橋段。

孫儷（右）、陳建斌主演的《後宮甄嬛傳》今年觀看人數再創新高，開播10天已累計千萬觀看數。（八大電視提供）孫儷（右）、陳建斌主演的《後宮甄嬛傳》今年觀看人數再創新高，開播10天已累計千萬觀看數。（八大電視提供）

《後宮甄嬛傳》直播馬拉松自12日晚間六點上線，即便已開工目前仍持續熱播中，每年觀影盛況再度刷新紀錄，根據八大劇樂部YouTube頻道觀察，2025年《後宮甄嬛傳》直播馬拉松平均在線人數為1萬7千人，2026年截至21日統計平均在線人數高達2萬4千人，比去年增加7千人。

孫儷主演的《後宮甄嬛傳》近年成為劇迷過年必追的經典戲劇。（八大電視提供）孫儷主演的《後宮甄嬛傳》近年成為劇迷過年必追的經典戲劇。（八大電視提供）

《後宮甄嬛傳》近年來已成為劇迷過年必追的全民運動，同時因應時事梗的聊天室，更為劇迷高度關注與討論，同時2025年起這波「甄嬛熱潮」吸引國際品牌包括可口可樂等客戶青睞，今年也不遑多讓，再度受到多家品牌冠名。

