娛樂 最新消息

復活邁入第5年 名人跨界推薦《高雄有顆藍寶石》

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄流行音樂中心於2022年起舉辦《真愛秀．藍寶石大歌廳》，號召近50位實力派藝人響應，累積締造逾五萬人共襄盛舉的亮眼成績，成功「復活」曾風靡南台灣並深刻影響台灣娛樂產業的藍寶石大歌廳。高流推出全台首部以報導文學全方位紀錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》，讓藍寶石所承載的音樂與娛樂文化記憶，持續向下扎根、向外擴散。

高流指出，藍寶石大歌廳曾在壓抑的戒嚴年代，以生猛直白、風格強烈的秀場演出，成為庶民情感的重要出口，並深刻影響台灣娛樂產業長達二十餘年。

高流推出全台首部以報導文學，全方位記錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》。（高流提供）高流推出全台首部以報導文學，全方位記錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》。（高流提供）

本書由金鼎獎作家邱祖胤執筆、金漫獎得主小莊繪製、金蝶獎設計師楊啟巽操刀裝幀，歷時兩年半完成，調閱超過800期報章雜誌，彙整近30名資深藝人與地方耆老口述資料，堪稱還原台灣半部娛樂史，更獲選為2026年3月誠品選書、TAAZE 讀冊3月選讀，戲劇學者邱坤良、作詞人武雄等多位文化、音樂與影視界重量級人士好評推薦。

作者邱祖胤指出，由於藍寶石大歌廳活躍年代尚未進入網路普及時期，相關文獻稀少且多未數位化，為此他共翻了800多期雜誌。儘管查閱過程耗時費力，他仍強調：「我不覺得辛苦，因為實在太有趣了，尤其當我翻到第一篇關於藍寶石的報導時，簡直像中樂透一樣！

高流推出全台首部以報導文學，全方位記錄台灣秀場文化源流與影響的專書《高雄有顆藍寶石》。（高流提供）

在採訪過程中，他也不斷感受到「其實大家並沒有忘記藍寶石」，而面對已故「鑽石歌王」林沖的生前訪談與出版前辭世，更讓他深刻體會及時書寫與保存娛樂史料的迫切與重要。

高流執行長丁度嵐表示，藍寶石不僅是一段過去的榮光，更是一把理解台灣娛樂史、庶民文化與創意生命力的鑰匙，期待透過這本書的出版，為尚未被完整書寫的秀場歷史開啟更多討論與研究的可能，讓「藍寶石」成為台灣獨一無二的IP。

點圖放大body

