賈永婕活出自己喜歡樣子 焦糖哥哥曝她3不缺

賈永婕近期話題不斷。（翻攝自賈永婕臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台北101董事長賈永婕日前造訪義光教會、研讀人權書籍，更現身中正紀念堂參觀常設展「自由花蕊」，並在留言板下公開聲援香港與壹傳媒創辦人黎智英，超強行動力被網友形容是「民主戰鬥機」，但也被某些網友攻擊罵她不知飲水思源，更有人怒轟消費在野黨。

面對網友批評她「選舉快到了該，開始消費國民黨了厂厂」，賈永婕霸氣回應：「不是消費是事實。」

今（24）日中午，「焦糖哥哥」陳嘉行在臉書發文點名賈永婕，稱她正在經歷這些事，讓他覺得一切都好熟悉：

一、演藝圈藍中帶紅，支持台灣立場的基本上很難生存，更別說支持台灣獨立了。會舉三立跟民視回嘴的人，只能說你根本外行，不在圈子內。大家最近都在補課台灣歷史，可以去了解一下中華民國演藝圈是哪個政黨扶持跟利用的？

賈永婕在演藝圈那麼久，她當時工作場域身邊大多是藍的，現在則是紅藍混雜，所以她對鄭南榕、林義雄、林宅血案、白色恐怖、二二八，不知道跟有些陌生，才是「正常」狀態。

二、支持民進黨跟台灣主體沒有好處，只會背腹受敵而已。賈永婕出來講這些，基本上是沒打算（或很難）回演藝圈了。那些曾經跟她友好且支持國民黨的藝人和主持人，現在可能都在背後訕笑跟挖苦她呢！

三、覺得賈永婕不夠獨、不夠純。焦糖哥哥認為，那才是好佳哉，不然怎麼擴大同溫層？！建議某些人可以離開自己的粉紅泡泡，去跟非（死忠）民進黨支持者溝通看看，你就能判斷賈永婕跟你的方式，誰比較有效。

四、還好賈永婕什麼都不想要。焦糖哥哥說，人家家庭幸福，夫家支持，她還有自己的事業，而且更活出自己喜歡的樣子，「換句話說，人家不缺錢、不缺工作、不想選舉，這種三不狀態讓她可以免疫所有系統性的攻擊。」

最後焦糖哥哥重申，當賈永婕哪天想耳根清淨，什麼都不講、不挑戰，損失的絕對不是她本人，而是民進黨、台北101，以及希望台灣能越來越好的每一個人。他說：「我沒有要你喜歡她，也沒有要你支持她，但花時間跟力氣去批評甚至詆毀她，她目前努力不懈的事情會變得更好還是更糟？」



