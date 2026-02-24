八點檔女星除夕和婆婆備年夜飯 自爆「都是演的」真相曝光

〔記者蕭方綺／台北報導〕台視八點檔年度大戲《寶島西米樂 守護》劇組昨正式開工，這次一口氣放了9天長假，演員們難得可以好好陪伴家人、補充能量。盧彥澤、何宜珊與陳玹宇手拿馬頭與「發」字抱枕向觀眾拜年，盧彥澤送上馬年吉祥話：「祝福大家馬上有錢！馬上幸福！」陳玹宇也俏皮祝福：「祝大家神馬隆賀！讓《寶島西米樂 守護》繼續陪伴大家神馬龍舞！」為新的一年增添好彩頭。

盧彥澤（左）劇中桃花不斷，讓他忍不住向角色喊話放下。中為何宜珊、右為陳玹宇。（台視提供）

盧彥澤過年期間難得能好好陪伴家人，身為二寶爸的他，特地帶孩子到高雄朝聖「超人力霸王」，他笑說：「這是大兒子的偶像，玩了兩天，除夕前就已經把父母的體力耗盡，後來整個年節都在家裡過。」他還透露今年5歲的大兒子原本說不想拿紅包，結果收到長輩給的紅包後，竟然偷看弟弟的紅包，還認真比較「自己藍色的比較少」，並拿走弟弟藍色的鈔票，讓老爸哭笑不得。

何宜珊在放假時行程滿檔，除夕當天和婆婆攜手準備年夜飯，雖然在劇中一手好廚藝，但坦言都是「演的」，她自嘲：「我煮菜超難吃，婆婆很可愛，一直鼓勵我，說我弄的很好，公公也直誇好吃，但其實我只是負責備料，和煎烏魚子，有夠幸福！」不難看出與婆家相處融洽。

盧彥澤（左起）、何宜珊及陳玹宇祝福觀眾馬上有錢、馬上幸福。（台視提供）

此外，她也在初二時和娘家一起去釜山旅行，何宜珊表示，平時工作忙碌，只能趁過年時和娘家人團圓，她笑說：「每天都好開心，很像回到小時候，可以盡情和爸媽撒嬌」而過年期間剛好也過了生日，她許下心願：「期許愛我和我愛的人都能平安健康，馬年賺得比去年多更多！也期許自己今年能帶來更多不同的角色、作品和觀眾朋友們見面！」

陳玹宇則分享過年期間最讓他開心的一件事，便是還能領紅包！他笑說家中傳統是未婚就能領紅包，原本在過年時勇敢向長輩表示「三十而立不能再領了」，沒想到今年還是收到紅包。長輩告訴他這是給予的福氣一定要收下，讓他既感動又開心：「真的覺得自己很幸福。」

