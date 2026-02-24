自由電子報
娛樂 電視

被控當奧客咄咄逼人！Melody「負評像雪崩」 嚴肅道歉：會悔改反省

〔娛樂頻道／綜合報導〕出道以來，憑藉幽默風趣、優雅大方「貴婦形象」圈粉無數的Melody，過去被多名航空業、餐飲業及百貨業從業人員，接連爆料是奧客，業界更流出：「每次上班都祈禱別遇到她。」近期她在Podcast節目中針對負評道歉，強調自己會悔改、調整與反省。

Melody在節目上道歉，並強調會反省調整。（翻攝自YT）Melody在節目上道歉，並強調會反省調整。（翻攝自YT）

Melody坦言面對負評如浪潮般襲來時，很像在滑雪時遇到雪崩，令人窒息，她嚴肅表示：「謝謝大家的教訓，謝謝大家的震撼跟機會教育，我全部都領悟到了。得到一門功課，對，我會悔改，然後我會調整，然後我會反省。」

她也說自己私下是個性子急、講話快，且隨時處於「戰鬥狀態」的母親，去買菜、郵局時，常會頭髮亂飛、踩著小碎步，也可能因為她說話太快或放空時面無表情，讓人誤以為態度不佳，某次自己搭長途飛機發燒，空服員來問餐點時，被以為不耐煩或不回答，但其實是對方也不清楚她發燒不舒服。Melody表示會把外界評論當作成長的教練，未來會更謹慎的待人處事，還幽默表示，如果之後在大街上看到臭臉，可以直接提醒她，她會馬上道歉。

