宮﨑駿《魔法公主》IMAX 4K炸場！夜光特典限時開搶

〔記者鍾志均／台北報導〕日本動畫大師宮﨑駿代表作《魔法公主》首度以「IMAX 4K」規格登上台灣大銀幕，掀起朝聖熱潮，全台票房火速衝破2200萬元，不少影迷二刷三刷成日常。

趁此熱度，片商丟出超級炸彈：新春限定「夜光木靈」特殊工藝海報。這款A3海報不是普通印刷品，採用厚磅鑽卡紙，還豪氣加入每公斤要價5000元的天然夜光礦石粉，讓木靈與森林樹隙在黑暗中泛起綠色光芒，細緻磨砂質感讓畫面層次立體到像真的森林。

《魔法公主》首度以IMAX 4K規格震撼登上台灣大銀幕。（甲上提供）

影迷只要在2月26日至3月5日期間購買任一版本電影票（IMAX 4K、Dolby Cinema、Dolby Vision + Atmos等），就能兌換，一人限換4張。數量有限，送完為止。

另一部被封為殿堂級動畫的《天使之卵》也同步開戰。由押井守執導，攜手《Final Fantasy》美術大神天野喜孝打造，這次以40週年4K紀念版首度在台上映，全台票房也衝出650萬元佳績。

《天使之卵》由押井守執導、攜手《Final Fantasy》系列美術指導天野喜孝聯手打造。（甲上提供）

片商再加碼爭取到日本秒殺完售的「大師手繪版」A4海報特典，由高級美術紙印刷，呈現天野喜孝夢幻筆觸，還附本人簽名視覺，更多電影相關資訊，請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

