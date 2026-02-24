大咖歌后廁所巧遇江蕙！「推錯門」尷尬情景曝光 嗓音出狀況吐心聲

〔記者張釔泠／台北報導〕由胡瓜發起，與康康、歐弟共同主持的「鑽石舞台之夜」演唱會，3月21、22日回歸臺北流行音樂中心（北流），由余天父子、黃西田和金曲歌王蕭敬騰分別擔任首演和第二天壓軸，象徵演藝圈的傳承。問起王彩樺剛入行時最希望自己未來能像哪位前輩看齊？她不假思索說：「我希望可以成為文英阿姨。」金曲歌后曾心梅和鍾采穎則異口同聲表示：「二姐（江蕙）。」

曾心梅。（萬星傳播提供）

說起剛入行時的偶像，王彩樺說：「我拍人生的第一部戲《恩情深似海》認識文英阿姨，就希望自己將來可以跟文英阿姨一樣，拍電影拍到老、唱歌、演戲把歡樂帶給大家；阿姨為人親切，戲演得好又很疼我，每次看到她都是滿滿的溫暖，而且她非常敬業，所以我非常尊敬她，一直朝著她的目標努力。」

台語歌后曾心梅和賴慧如、鍾采穎在「鑽石舞台之夜」有一段以「傳承」為主題的合作，曾心梅和鍾采穎的偶像都是江蕙，曾心梅說：「我出道前一直在歌唱比賽，過程中都是以二姐為榜樣，她的聲音技巧都是我想要學習的方向；有一次我發片到中廣宣傳，剛好二姐也在那裡，但我們碰面的地方居然是在洗手間！那時候我開心又驚慌失措，二姐跟我說『你歌唱得很好喔，加油』，讓我整個昏頭轉向，要幫她把門推開還推到消防栓，超級尷尬！」

賴慧如。（萬星傳播提供）

賴慧如想效法的榜樣則是「亞洲天王」任賢齊，她說：「小時候聽很多連續劇主題曲都是小齊哥唱的，他是土生土長的台灣人，歌曲紅遍華人地區，是十足的台灣之光。很開心去年因為『鑽石舞台之夜』有機會跟小齊哥同場演出，他私底下超親民，完全沒有天王的架子，後來才知道他是瓜哥的大徒弟，也很開心他合照，完成我小時候的願望。」

王彩樺。（萬星傳播提供）

曾心梅前幾年跑去開餐廳做生意，餐廳收掉後想重返演藝圈唱歌，卻發現嗓音不再那麼游刃有餘，令她相當恐慌，但信吉電視台總經理紀博文向她伸出援手，邀請她與沈文程、孔鏘一起主持《台灣大歌廳》：「將近兩年的時間，我一直用很辛苦的方式在唱歌，他們依然給我很大的空間，現在我的聲音跟自信找回來了，我非常感謝在我遇到最大瓶頸時兩位給了我這麼好的空間跟機會。」

鍾采穎。（萬星傳播提供）

她還特別感謝胡瓜從「鑽石舞台之夜」到《週末最強大》都想到她：「瓜哥不會叫我去搞笑、做不擅長的事，他就是一直在我的專業領域上給我挑戰和功課，讓我好好進步跟發揮。」

身為胡瓜愛將，賴慧如感恩師父一路提攜：「有機會他都會跟製作單位推薦我，平常也會教我做節目的應對跟橋段；最讓我印象深刻的是，瓜哥每一年都會包紅包給我阿嬤，知道阿嬤生病還特別錄製影片為她加油打氣，他是我的恩師，也像家人一樣。」鍾采穎從小在胡瓜的《台灣那麼旺》比賽，還有『鑽石舞台之夜』也是瓜哥給我機會。真的非常感謝瓜哥。」

