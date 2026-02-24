30萬公升假血灌滿片場！《鐵肺》把演員鎖進潛艇玩真的

〔記者鍾志均／綜合報導〕當「好萊塢電影」越來越依賴電腦特效，有人反其道而行，真的把觀眾「關」起來！

鬼才創作者馬克菲施巴克（Markiplier）自編、自導、自演的科幻恐怖片《鐵肺》。（Medialink TW提供）

美國千萬訂閱YouTuber、近年轉戰影壇的鬼才創作者馬克菲施巴克（Markiplier）首度自編、自導、自演的科幻恐怖片《鐵肺》直接玩真的，在片場打造一座1:1真實比例、可以實際運作的金屬潛艇，把演員鎖進去拍。

請繼續往下閱讀...

為還原原作遊戲那種逼人崩潰的幽閉恐懼，馬克菲施巴克採用極端「觸覺式拍攝」，演員必須長時間待在擁擠、封閉、無法轉身的鐵製潛艇內拍戲。金屬摩擦聲、儀器低鳴、空間壓迫感，全都是真實環境製造出來的。

導演直言：「這不只是一部電影，是一場心理抗壓實驗。」

《鐵肺》還原原作遊戲那種逼人崩潰的幽閉恐懼。（Medialink TW提供）

更狂的是，原著遊戲創作者大衛希曼斯基全程參與場景監修，連潛艇裡的按鈕聲響都精準還原，只為讓玩家與影迷同時被恐懼擊中。

如果你以為狹小空間已經夠狠，那血海更是誇張到破表。劇組為了呈現神祕星球那片「全由鮮血構成的海洋」，動用數台大型油罐車，把將近30萬公升假血漿倒進巨型容器裡實拍，遠超《屍變》的18萬公升，打破影史單一製作最多假血紀錄。

《鐵肺》海報。（Medialink TW提供）

此外，音效團隊還錄製真實潛水艇在深海受壓時的低頻震動聲，轉化為戲院環繞音效基礎。有觀眾形容：「椅子都在震。」也有人看完表示：「我第一次在戲院覺得自己真的快喘不過氣。」

《鐵肺》故事設定在宇宙中恆星與行星突然消失的末日背景，一名囚犯被派遣駕駛老舊潛艇「鐵肺」，潛入荒涼衛星的血海，尋找人類最後生機。

沒想到探查途中發現更駭人的秘密——而觀眾將全程被困在狹窄潛艇裡，一起經歷孤立無援的恐懼；遊戲粉絲期待名場面血腥重現，恐怖片影迷則等著挑戰自己「幽閉耐受極限」。《鐵肺》於2月26日全亞洲同步上映。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法