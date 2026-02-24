張瓊姿昔爆曖昧潘若迪 球星尪郭泰源戴綠帽險離婚

2003年4月起，張瓊姿（右）多次被拍到與潘若迪密集互動，震驚外界。（翻攝自張瓊姿、潘若迪臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕無黨籍立委高金素梅涉利用人頭詐領助理費，今（24）日爆出檢調掌握其中1名人頭助理在知名藝人張瓊姿所開設餐廳擔任店長，高金和張瓊姿1990年因合拍華視電視劇《愛》結為好友，1993年12月11日，張瓊姿和職棒前球星郭泰源舉行世紀婚禮，她卻在2003年4月起，多次被拍到與「亞洲有氧天王」潘若迪密集互動，震撼娛樂圈。

2003年4月起，張瓊姿多次被媒體跟拍與潘若迪密集互動，2人更曾在潘若迪車內待了80多分鐘，全程用遮陽板遮住擋風玻璃，車子更發生多次震動，當時新聞曝光後，一度引起極大震撼。

1993年12月11日，張瓊姿（左）和前職棒球星郭泰源舉行世紀婚禮。（資料照，記者廖振輝攝）

張瓊姿與潘若迪曖昧消息曝光後，郭泰源受訪鬆口婚姻陷危機，更被媒體爆出張瓊姿因和潘若迪被跟拍導致郭泰源勃然大怒，一度要求離婚，但在張瓊姿極力挽回下，加上潘若迪承諾與張瓊姿保持距離，2人才重修舊好，潘若迪最後放低姿態表示：「造成困擾很抱歉，祝福他們。」

而張瓊姿1993年12月11日與郭泰源結婚後息影整整10年在家相夫教女，2人育有2個女兒。

