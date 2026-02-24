買房背千萬貸款20年 486先生：是投資還是給自己挖坑？

「486先生」陳延昶很多觀點都引發關注。（翻攝自486先生臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕2025年台灣新生兒只有10萬7812人，創下台灣歷史上新低紀錄，相較2024年13.4萬人，大幅減少約27000人，跌幅逾20%，出生率僅有0.75，這讓原本有意把目前居住40年老房換成更防震新建案的團購電商名人「486先生」陳延昶打消念頭。

面對2025年出生率僅有0.75，486先生分析這相當於100對夫妻只生下75個小孩，「就是200人的下一代縮水只剩75人，人口直接萎縮62.5%，未來75人不僅要承擔200人的勞動力缺口，還要負責這200人的醫療與長照稅收，本來餐廳、捷運的200個座位，下一代剩下75個人在坐，那剩下125個座位，是誰要來付錢維持營運？」

請繼續往下閱讀...

486先生認為，這場景就是20年後現況，「20年後開始看得到缺口，30年後會更明顯，台灣自有房子高達80％，2024下半年全國低度使用住宅空屋率高達91萬戶佔比約10%，現在買房分期20年後人口崩跌，加上已經變成超級老人國，購買房子到20年房貸繳清時資產流動性歸零，有行無市。」

儘管如此，486先生不敢定論未來房價一定崩跌，「但需求結構走弱＋供給壓力這件事，風險比以前大太多。現在買房背房貸20年，都要非常慎重考慮，但如果目前有急迫性需求，當然另當別論。」

486先生客觀表示，很多人以為買房是一種儲蓄，但在人口斷崖面前，這更像是一場大型的資產錯覺，「當你要賣房時，發現市面上滿是長輩留下來的遺產房、空屋，而年輕人連生活都過不去，誰來承接？現在買房，先問問自己20年後，你的房子是要賣給誰？如果沒人接手，你現在背的這千萬房貸，到底是在投資，還是在給自己挖坑？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法