繼父偷拍、重男輕女...《鳴龍少年》血淋淋揭開「亞洲家庭鬼故事」

《鳴龍少年》是張若昀首度主演校園題材。（龍華提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕《鳴龍少年》是張若昀首度主演的校園題材，他先前在《慶餘年》、《雪中悍刀行》飾演鬥智型角色，深獲觀眾喜愛，這次「對手」換成學生。他自曝學生時代其實是老師眼中的頭痛人物，曾經一連好幾天不回家，輪流借住在同學家，最後甚至發展成「集體離家出走」，最長紀錄半個月；還曾號召同學抗議老師占用體育課，叛逆事蹟一籮筐。這次詮釋老師角色，反而從自己高中老師身上汲取不少靈感。

《鳴龍少年》劇中金句「高考是一場馬拉松」、「龍生龍，鳳生鳳，但你給我記好了，後面的內容你可以自己填空！」讓觀眾產生共鳴。（龍華提供）

《鳴龍少年》也點出多種亞洲家庭常見的教養型態：過度競爭、情感勒索、逃避衝突與過度放任。（龍華提供）

劇中六位學生各自背負沉重的家庭原罪，徐若晗飾演的數學天才「程雨杉」，因母親再嫁遭遇繼父偷拍，活在重男輕女與恐懼之中；李明德飾演的「沈耀」含著金湯匙出生，同時也是年級第一，他外表光鮮，卻在父母失和中長大；王鏘飾演的「李燃」與奶奶相依為命，寄住在別人家地下室，卻擁有最溫暖的愛；曾宥臻飾演的「邊曉曉」因寄人籬下，養成討好型人格；許淇傑飾演的「江晴朗」為維持家庭和諧，犧牲自己的音樂夢；張琛的角色為口吃的「禹洋」，他成為全家唯一的希望，卻在校園遭受霸凌。這六個原生家庭的故事，也被網友形容為「亞洲家庭鬼故事」的極致寫照。

《鳴龍少年》徐若晗飾演的數學天才程雨杉，因母親再嫁遭遇繼父偷拍，活在重男輕女與恐懼之中。（龍華提供）

《鳴龍少年》張若昀飾演的「雷鳴」是一位毒舌、冷靜、極度功利導向的金牌講師。（龍華提供）

《鳴龍少年》張若昀領銜主演，攜手黃堯、徐若晗等新生代演員，透過一群「成績後段班」學生的逆襲之路，揭開亞洲升學制度、原生家庭與青少年心理創傷的層層真相。（龍華提供）

《鳴龍少年》不只是一部升學劇，更是一部關於與命運對抗、與原生家庭和解或拒絕和解的青春成長物語。（龍華提供）

《鳴龍少年》雷鳴在人前是個極度以自我為中心、不按牌理出牌、擅長操控局勢的爭議人物；但私底下卻默默記下每個學生的性格與喜好，依照個別優缺點調整學習策略，甚至在學生家境出問題時暗中伸出援手。（龍華提供）

《鳴龍少年》改編自日本經典作品《東大特訓班》，但一改過往著重「考試技巧」的敘事路線，轉而將鏡頭對準青少年的心理狀態與家庭結構。全劇以雷鳴（張若昀 飾）與桑夏（黃堯 飾）為首的一群教師為核心，從教育與心理輔導雙軌並進，在導演丁黑的寫實風格調度下，描繪出一群少年笑淚交織、與命運正面交鋒的「教癒系」青春成長故事。

