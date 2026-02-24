自由電子報
娛樂 電視

男星摘下眼鏡變一個人 認少了眼鏡真的「沒安全感」

武廣君（左起）、席惟倫、陳彥佐、吳子霏、蕭鴻、晨亦甯合體拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕2026年剛開端，網路社群便掀起一場「2026是新的2016」的熱烈討論。這份橫跨十年的時空巧合，喚起不少人想找回當年「剛出發」的純粹與悸動。趁著這波話題，「好事娛樂」特別策劃年度新企劃，帶領旗下藝人深入森林秘境拍攝全新形象照，褪去都市繁華，回歸演員最直接、最真誠的狀態。

武廣君（左起）、席惟倫、陳彥佐、吳子霏、蕭鴻、晨亦甯合體拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

武廣君、席惟倫、陳彥佐、吳子霏、蕭鴻、晨亦甯合體拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

吳子霏拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

吳子霏拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

這次拍攝場景直接拉到野外森林，美度爆表的畫面背後，其實隱藏著不少突發狀況，極大考驗著演員的專業度。演員吳子霏當天以大方露出美腿的造型亮相，視覺效果極其吸睛，卻也讓她慘遭小黑蚊圍攻，成為現場的「頭號目標」。即便收工時膝蓋已布滿叮痕，她在鏡頭前依然維持優雅淡定，專業表現令團隊激賞。

吳子霏拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

吳子霏拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

吳子霏拍攝形象照，腳上布滿叮痕。（好事娛樂提供）

席惟倫拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

席惟倫拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

席惟倫拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

陳彥佐拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

過去總以招牌圓框眼鏡深植人心的「小花」陳彥佐，這次挑戰不戴眼鏡拍攝。他坦言：「少了眼鏡真的沒安全感」，但在看到成品後卻倍感驚喜。褪下框架後的他，眼神中的戲感與情感流露無遺，成功打破過往標籤。

陳彥佐拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

陳彥佐拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

陳彥佐拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

晨亦甯拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

晨亦甯拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

晨亦甯拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

晨亦甯拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

蕭鴻拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

蕭鴻拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

蕭鴻拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

蕭鴻拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

武廣君拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

武廣君拍攝全新形象照。（好事娛樂提供）

[26]

當天的「效率擔當」非席惟倫莫屬。她入戲極快，精準的眼神與肢體帶動，讓拍攝進度大幅超前，甚至帶領全團隊達成「提前收工」的夢幻成就。畫面中，每位藝人各自閃耀，正呼應了好事娛樂的核心理念：「讓每個不同的生命樣貌，都成為值得被看見的好事。」

點圖放大
點圖放大

