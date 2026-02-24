自由電子報
娛樂 電視

張立昂首挑戰日版《七色》 療癒聲線連日本歌手都服了

〔記者李紹綾／台北報導〕演員兼歌手的張立昂在2026年開春之際，為樂迷獻上了一份重量級的新春禮物。他首度跨國聯手曾參加過日本《紅白歌合戰》且擁有百萬YouTube訂閱的知名歌手松浦航大，雙方不僅互唱彼此的代表作《七色》與《輸給你》，更驚喜合唱經典神曲《First Love》。創新的國際合作，消息甫一曝光便在社群平台引發台日粉絲的高度關注與熱烈討論。

張立昂（左）跨國聯手日本知名歌手松浦航大（右）。（艾瑞克艾斯提供）張立昂（左）跨國聯手日本知名歌手松浦航大（右）。（艾瑞克艾斯提供）

這段跨國音緣起源於松浦航大主動在張立昂的Instagram提出合作邀約。張立昂早已知曉對方是以精湛歌聲與高超模仿力聞名的歌手，兩人一拍即合。張立昂感性表示：「這是個有趣的國際演唱合作，而且剛從北海道滑雪回來，松浦航大從北海道飛來，兩人的緣分很特別。｣

兩人在經過長達一個月的跨海線上討論後，松浦航大特別在年前從北海道飛抵台北。兩人在錄音室中展現驚人默契，一口氣完成了從日文歌、中文歌到中日文合唱等三首作品的錄製，為2026年新春注入強大的音樂能量。

近期因影集《男公館》飾演公關經理而人氣高漲的張立昂，被許多粉絲親切稱為「經理哥哥」。許久未聽到他大展歌喉的粉絲紛紛激動敲碗，尤其對他的日文演繹感到驚艷。

張立昂（左）跨國聯手日本知名歌手松浦航大（右）。（艾瑞克艾斯提供）張立昂（左）跨國聯手日本知名歌手松浦航大（右）。（艾瑞克艾斯提供）

為了完美詮釋松浦航大的名曲《七色》，張立昂私下下足苦功，進行了為期三週的日文加強特訓，首次挑戰以日文演唱，在原有的旋律中細膩堆疊情緒層次。而張立昂的《輸給你》則由松浦航大重新填寫日文歌詞，賦予這首歌截然不同的異國風情。

除了互唱作品，兩人更共同錄製了宇多田光的經典名曲《First Love》。此次合作回歸純粹的音樂狀態，以人聲與吉他為主軸，透過兩位歌手截然不同的聲線與語感，在熟悉的旋律中開闢出全新的情感延伸空間，讓聽眾感受到最直接的靈魂流動。

張立昂近年在戲劇與音樂製作上雙管齊下，特別是《男公館》的演出與音樂製作更是他投入大量心血的心頭好。他在2026年新春許下三個願望：希望平安健康、事業順利，以及希望《男公館》播出後大家會喜歡。

隨著台日音樂交流日益頻繁，張立昂這次跨語言的創新合作，無疑為台灣流行音樂開拓了更具國際視野的表現方式。

body

