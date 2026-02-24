自由電子報
娛樂 日韓

春日＋長門確定同台！ANISAMA20週年攻佔南港喊「抖蝦啦」

〔記者鍾志均／台北報導〕世界級動漫音樂盛事「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！- 」適逢20週年，直接火力升級，今（23）正式宣布5月10日攻佔南港展覽館，還把感謝粉絲的心意翻成一句台語：「DOSHA！（抖蝦啦！）」

Animelo Summer Live自2013年起固定在埼玉超級競技場連開3天，是動漫音樂圈的「年度大拜拜，特色是歌手一首接一首無縫接軌，跨組合作舞台、Call & Response全場炸裂，應援燈海直接變成銀河。

這次台北場不只請來原班音樂規格，日本ANISAMA BAND也將同行助陣，還預告會有「台灣限定合作舞台」。

「ANISAMA WORLD」5月10日將移師南港展覽館舉行。（Animelo Summer Live提供）「ANISAMA WORLD」5月10日將移師南港展覽館舉行。（Animelo Summer Live提供）

第一波名單公開就讓人坐不住。為《蘿球社！》、《變態王子與不笑貓》等人氣角色配音的小倉唯確定來台，甜系嗓音＋高完成度舞蹈，現場殺傷力不用懷疑。

再來是CHiCO with HoneyWorks，從《閃爍的青春》到《排球少年》，〈世界は恋に落ちている〉這種等級的戀愛神曲，一響起全場自動大合唱。

但最大話題，是飾演長門有希的茅原實里＋飾演涼宮春日的平野綾，兩人確定同台；對資深動漫迷來說，這根本是青春召喚術：「春日＋長門＝一個世代的回憶。」

「ANISAMA in TAIPEI 2026 -DOSHA！- 」將於5月10日（日）在台北南港展覽館一館四樓舉行，票價與售票日等相關資訊，請鎖定官方社群專頁。

